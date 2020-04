Pomogą w walce z komarami, a potem wrócą do Afryki. Starachowice montują budki dla jerzyków

Jerzyk nie potrzebuje koniecznie budki lęgowej (dobrze czuje się też np. w szczelinach budynków), ale nie zamieszka byle gdzie. – To bardzo konserwatywne ptaki. Ważne, żeby budka była około 5-10 metrów nad ziemią i żeby był do niej swobodny dolot. Wejście nie powinno być od strony południowej, bo będzie się za szybko nagrzewało – radzi ornitolog. A jeśli zastępujemy jedno miejsce lęgu innym, to ważne jest, by otwór znajdował się w tym samym miejscu co poprzednio.