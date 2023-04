Flisacy zainaugurowali sezon spływów przełomem Dunajca

Droższe bilety na spływ Dunajcem

Za spływ przełomem Dunajca w tym roku turyści zapłacą więcej: bilet dla osoby dorosłej w sezonie wysokim od 1 lipca do końca sierpnia będzie kosztował 99 zł, a ulgowy 69 zł. W sezonie niskim zapłacimy odpowiednio 93 zł i 65 zł. Na cenę biletu składa się również bilet wstępu do Pienińskiego Parku Narodowego. Na zniżki mogą liczyć grupy szkolne. Bilet dla 10 uczniów szkół podstawowych wraz z dwoma opiekunami to koszt 860 zł, a dla licealistów 900 zł.

Spływ przełomem Dunajca na drewnianych tratwach rozpoczyna się w Sromowcach-Kątach i ma dwa warianty: krótszy - do Szczawnicy i dłuższy - do Krościenka. Trasa do Szczawnicy ma długość 18 km, a jej pokonanie zajmuje 2 godziny i 15 minut. Spływ do Krościenka trwa 2 godziny i 45 minut i jest o pięć kilometrów dłuższy.