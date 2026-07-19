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Kraków

Zepchnął 12-latka z roweru i odjechał

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Policjanci odzyskali skradziony rower
Skawina (Małopolska)
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Małopolska policja
24-latek ze Skawiny (woj, małopolskie) zatrzymał jadącego rowerem chłopca, po czym siłą odebrał mu pojazd i uciekł. Policję zawiadomiła matka dziecka. Zatrzymany mężczyzna w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do rozboju.

Chłopiec został zaatakowany w poniedziałek po południu w Skawinie. Jak podaje małopolska policja, 12-latek jechał ścieżką rowerową, gdy nagle drogę zastąpił mu pieszy.

"Napastnik zachowywał się agresywnie – popchnął małoletniego, zrzucając go z jednośladu, po czym wsiadł na jego rower i odjechał. Zszokowany i przerażony chłopiec na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń fizycznych" - informuje w komunikacie małopolska policja.

Wartość skradzionego roweru oszacowano na 1700 złotych.

Grozi mu więzienie

Policję zawiadomiła matka 12-latka. Funkcjonariusze wytypowali podejrzewanego 24-latka i zatrzymali go następnego dnia. Podczas przeszukania znaleźli skradziony rower.

Policjanci odzyskali skradziony rower
Policjanci odzyskali skradziony rower
Źródło zdjęcia: Małopolska policja

"Zatrzymany mężczyzna w rozmowie z policjantami przyznał się do dokonania rozboju. Został doprowadzony do Komisariatu Policji w Skawinie, a następnie do Prokuratury, gdzie przeprowadzono dalsze czynności procesowe w tej sprawie" – czytamy w komunikacie.  

Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, za rozbój grozi mu do 12 lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl
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Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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