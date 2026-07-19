Kraków Zepchnął 12-latka z roweru i odjechał Anna Winiarska |

Skawina (Małopolska) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Małopolska policja

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Chłopiec został zaatakowany w poniedziałek po południu w Skawinie. Jak podaje małopolska policja, 12-latek jechał ścieżką rowerową, gdy nagle drogę zastąpił mu pieszy.

"Napastnik zachowywał się agresywnie – popchnął małoletniego, zrzucając go z jednośladu, po czym wsiadł na jego rower i odjechał. Zszokowany i przerażony chłopiec na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń fizycznych" - informuje w komunikacie małopolska policja.

Wartość skradzionego roweru oszacowano na 1700 złotych.

Grozi mu więzienie

Policję zawiadomiła matka 12-latka. Funkcjonariusze wytypowali podejrzewanego 24-latka i zatrzymali go następnego dnia. Podczas przeszukania znaleźli skradziony rower.

Policjanci odzyskali skradziony rower Źródło zdjęcia: Małopolska policja

"Zatrzymany mężczyzna w rozmowie z policjantami przyznał się do dokonania rozboju. Został doprowadzony do Komisariatu Policji w Skawinie, a następnie do Prokuratury, gdzie przeprowadzono dalsze czynności procesowe w tej sprawie" – czytamy w komunikacie.

Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, za rozbój grozi mu do 12 lat więzienia.