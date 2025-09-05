Nie miał na czym usiąść. Wkrótce może siedzieć

Myślenice (woj. małopolskie) Źródło: Google Earth

29 sierpnia z jednego z lokali gastronomicznych na terenie gminy Siepraw zniknęło osiem krzeseł. Gdzie się podziały? Na to pytanie pomógł odpowiedzieć monitoring, który zarejestrował mężczyznę bez koszulki, który wynosił siedzenia na zewnątrz, a następnie ładował do czerwonego samochodu, którym przyjechał chwilę wcześniej.

"Zachowywał się w taki sposób, jakby zabierał należące do niego przedmioty, co mogło uśpić czujność świadków zdarzenia" - poinformowała w komunikacie myślenicka policja.

Właściciel restauracji określił wartość krzeseł na około tysiąc złotych.

Zatrzymali 55-latka i odzyskali krzesła

Kryminalni ustalili, że krzesła zabrał prawdopodobnie 55-latek ze Świątnik Górnych. Okazało się, że kradzież nie jest jego jedynym problemem. "Mężczyzna na miejsce zdarzenia przyjechał autem, pomimo że posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - przekazała policja.

Jak podano w komunikacie, w środę policjanci zapukali do drzwi 55-latka i odzyskali skradzione krzesła, przekazując je właścicielowi lokalu gastronomicznego. 55-latek został zatrzymany.

"Za popełnione przestępstwa - kradzież oraz niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - czytamy w policyjnym komunikacie.