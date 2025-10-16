Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Spłonęło miejskie archiwum. Sąd utrzymał wyrok dla rzeczoznawcy

Strażacy nadal walczą z pożarem w krakowskim archiwum
Pożar w archiwum (nagranie z 9.02)
Źródło: TVN24
Andrzej H., rzeczoznawca ds. ochrony pożarowej, który poświadczył nieprawdę w dokumentacji budowy spalonego miejskiego archiwum w Krakowie, został uznany za winnego i skazany na karę więzienia w zawieszeniu i grzywnę. Teraz sąd utrzymał ten wyrok.

Decyzja zapadła w środę. Sąd Okręgowy w Krakowie w rozprawie odwoławczej utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji skazujący rzeczoznawcę na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Był to pierwszy proces związany ze śledztwem w sprawie pożaru archiwum miejskiego w 2021 roku.

Jak podało biuro prasowe sądu okręgowego Andrzej H. był oskarżony o poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne dla uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w trakcie inwestycji Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.

Strażacy walczyli z pożarem w krakowskim archiwum przez prawie pięć dni
Strażacy walczyli z pożarem w krakowskim archiwum przez prawie pięć dni
Źródło: tvn24

Pierwszy wyrok

W kwietniu br. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy uznał go za winnego i orzekł karę pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz 3 tys. grzywny. O taki wyrok wnioskowała prokuratura.

Oskarżony w tej sprawie Andrzej H. był uprawniony do dokonania uzgodnień w zakresie zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Zarzuty względem niego dotyczyły poświadczenia nieprawdy na etapie dokumentacji budowy w 2017 r. Chodziło o zawiadomienie skierowane do Komendanta Wojewódzkiego PSP, w którym poinformował go o uzgodnieniu projektu zgodnie z przepisami, choć nie został opracowany scenariusz pożarowy. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że w przypadku miejskiego archiwum scenariusz taki był potrzebny.

Akt oskarżenia przeciwko rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej został skierowany do sądu w listopadzie 2023 r. To na razie jedyny akt oskarżenia w sprawie pożaru archiwum, ale nadal toczy się śledztwo prokuratury. Dotyczy ono umyślnego spowodowania pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, czyli budynkowi archiwum, o bliżej nieustalonej wartości. Zarzuty przedstawiono łącznie siedmiu osobom, oprócz rzeczoznawcy - kierownikowi robót elektrycznych, kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru inwestorskiego, strażakowi i pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar archiwum w Krakowie - zdjęcie z lutego 2021 roku
Spłonęło prawie 20 kilometrów akt. Rzeczoznawca skazany
Pożar archiwum w Krakowie - zdjęcie z lutego 2021 roku
112 godzin gasili miejskie archiwum. Proces po trzech latach
Pożar archiwum w Krakowie - zdjęcie z lutego 2021 roku
Spłonęło miejskie archiwum i kilometry akt. Prokuratura o siódmej podejrzanej osobie

Spłonęło 20 km akt

Pożar Archiwum Miasta Krakowa wybuchł wieczorem 6 lutego 2021 r., a został ugaszony 11 lutego – po blisko 112 godzinach akcji. W kolejnych dniach strażacy dogaszali pogorzelisko. W sumie w działaniach brało udział ponad 800 strażaków, ok. 100 dziennie. Ogień zniszczył dwie wybudowane w 2018 roku hale, w których miasto przechowywało blisko 20 km bieżących akt. Trzecia z nowoczesnych hal archiwum ocalała – nie była jeszcze oddana do użytku.

W archiwum przechowywane były dokumenty, które powstały w urzędzie miasta i podległych mu jednostkach, m.in.: akta osobowe byłych pracowników ratusza, dawne druki meldunkowe; także dokumenty z 72 już zlikwidowanych miejskich jednostek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Udostępnij:
Czytaj także:
pepco - Solarisys shutterstock_2455723395
Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia
BIZNES
Policjant zatrzymał pijanego kierowcę (zdjęcie ilustracyjne)
20 osób z zarzutami za kursy kierowców
WARSZAWA
Dilerzy narkotyków zatrzymani na ul. 11 listopada
"Czujka" nie pomogła, diler i jego pomocnik w rękach policji
WARSZAWA
Ugryziona przez psa bateria litowo-jonowa zaczęła się palić
Pies pogryzł baterię, dywan stanął w płomieniach
Świat
shutterstock_1030705597
"Nie ma szans na uczciwą współpracę". To najgorszy sezon od pięciu lat
BIZNES
imageTitle
Ostatnie miejsce mistrzów Polski w elitarnych rozgrywkach
EUROSPORT
41-latek został zatrzymany. Grozi mu do 20 lat więzenia
Podbiegał od tyłu i atakował kobiety. Zatrzymany 41-latek w więzieniach spędził 20 lat
Łódź
imageTitle
Mistrz świata kończy karierę przed sezonem olimpijskim
EUROSPORT
Diane Keaton (2018)
Podano przyczynę śmierci Diane Keaton
Kultura i styl
Donald Trump
Trump: teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo
BIZNES
Sahara
Deszczowe prognozy dla Sahary. Wzrost o kilkadziesiąt procent
METEO
Oddział ratunkowy w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze
Nie udało się uratować mężczyzny, którego zaatakowały psy
Lubuskie
imageTitle
Trzy weekendy Pucharu Świata bez Stefana Krafta
EUROSPORT
Trasa S8
Przebił bariery i spadł na nasyp wiaduktu
WARSZAWA
Ulica w Lizbonie, na której został doszło do śmiertelnego ataku na turystę z USA
Akty przemocy w Lizbonie. Dwóch obcokrajowców zabitych
Świat
16 0730 piasek gosc-0001
"Spełnia się koszmar Kaczyńskiego"
Polska
Dwaj chłopcy potrąceni na hulajnodze. Samochód nie zatrzymał się przed przejściem (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana matka z synem na hulajnogach po drodze krajowej
Poznań
Dziennikarze opuszczają Pentagon
Nie ma zgody na nowe zasady. Dziennikarze masowo opuszczają Pentagon
Świat
imageTitle
"Dostaliśmy lanie, przeciwnik był zdecydowanie lepszy"
EUROSPORT
helsinki finlandia shutterstock_1510917200-1
Zajęli rosyjskie budynki. Jest decyzja sądu
BIZNES
Jabłka w sadzie pod Wrocławiem
Klęska urodzaju i zalew owoców i warzyw z zagranicy. "Nie opłaca się wychodzić w pole"
Svitlana Kucherenko
Pożar fabryki okien w Rusocinie pod Pruszczem Gdańskim
Ogromny pożar fabryki okien. 80 strażaków w akcji, droga krajowa zamknięta
Trójmiasto
imageTitle
Rekordzista NBA w końcu znalazł klub
EUROSPORT
Pożar hotelu i restauracji
Pożar hotelu, na miejscu 140 strażaków
WARSZAWA
shutterstock_2633111805
To może być nowy gracz na polskim rynku
BIZNES
imageTitle
Szef przygotowania fizycznego Barcelony nie dotrzymał obietnicy
EUROSPORT
Skutki powodzi w Meksyku
Wiele miejsc odciętych od świata. "Sytuacja jest okropna"
METEO
Nord Stream 2
Chcą go osądzić za atak na Nord Stream. Ale sąd uchylił decyzję o ekstradycji
Świat
Poseł padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Zakazać alkoholu w budynkach Sejmu? Sondaż
Polska
Dzieci w Strefie Gazy
Dzieci ze Strefy Gazy czekają na ewakuację. Ich sytuacja "bardziej niż tragiczna"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica