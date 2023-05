Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oszukana na kilka milionów. Jest śledztwo

Rzeszowscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą wszczęli śledztwo w sprawie oszukania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na kilka milionów złotych. Pięć osób usłyszało w tej sprawie zarzuty.

- Z dotychczas zgromadzonego materiału wynika, że w październiku 2016 r. w Warszawie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a spółką kapitałową, której prezesem zarządu jest podejrzany 54-latek Robert K., doszło do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Osoby działające w imieniu spółki kapitałowej, poprzez załączenie faktur poświadczających nieprawdę do wniosków o rozliczenie płatności refundacyjnej na dofinansowanie zakupu środków trwałych, doprowadziły PARP do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ponad 3 mln zł – przekazała prokuratura.