Kraków

Trzylatek odpalił ciągnik i z niego spadł

Rzepiennik Marciszewski (woj. małopolskie)
Trzyletni chłopiec trafił do szpitala po tym, jak przy domu w miejscowości Rzepiennik Marciszewski (Małopolskie) wszedł na ciągnik, uruchomił pojazd i z niego spadł. Na szczęście, nie odniósł poważniejszych obrażeń. 

Straż pożarna dostała zgłoszenie w środę (20 sierpnia) po godzinie 17.30. W miejscowości Rzepiennik Maciszewski w powiecie tarnowskim trzeba było pomóc trzyletniemu chłopcu.

- Do zdarzenia doszło przy domu. Po dojeździe naszej jednostki na miejsce, dziecko było już pod opieką ratowników z pogotowia ratunkowego – mówi starszy aspirant Łukasz Kłusek ze stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.

Policja: wszedł na ciągnik i go odpalił

Jak wyjaśnia młodszy aspirant Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji, dziecko spadło z ciągnika.

- Weszło na maszynę i jakimś cudem ją odpaliło. Spadło, gdy jeden z rodziców zorientował się, co się stało i pobiegł, żeby zabrać chłopca z ciągnika - mówi.

Na miejsce wezwany został śmigłowiec LPR, który zabrał trzylatka do szpitala.

- Na szczęście, chłopiec nie odniósł poważniejszych obrażeń - zaznacza policjant.

