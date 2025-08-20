Straż pożarna dostała zgłoszenie w środę (20 sierpnia) po godzinie 17.30. W miejscowości Rzepiennik Maciszewski w powiecie tarnowskim trzeba było pomóc trzyletniemu chłopcu.
- Do zdarzenia doszło przy domu. Po dojeździe naszej jednostki na miejsce, dziecko było już pod opieką ratowników z pogotowia ratunkowego – mówi starszy aspirant Łukasz Kłusek ze stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
Policja: wszedł na ciągnik i go odpalił
Jak wyjaśnia młodszy aspirant Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji, dziecko spadło z ciągnika.
- Weszło na maszynę i jakimś cudem ją odpaliło. Spadło, gdy jeden z rodziców zorientował się, co się stało i pobiegł, żeby zabrać chłopca z ciągnika - mówi.
Na miejsce wezwany został śmigłowiec LPR, który zabrał trzylatka do szpitala.
- Na szczęście, chłopiec nie odniósł poważniejszych obrażeń - zaznacza policjant.
Autorka/Autor: tm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: FotoDax / Shutterstock.com