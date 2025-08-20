Rzepiennik Marciszewski (woj. małopolskie) Źródło: Google Earth

Straż pożarna dostała zgłoszenie w środę (20 sierpnia) po godzinie 17.30. W miejscowości Rzepiennik Maciszewski w powiecie tarnowskim trzeba było pomóc trzyletniemu chłopcu.

- Do zdarzenia doszło przy domu. Po dojeździe naszej jednostki na miejsce, dziecko było już pod opieką ratowników z pogotowia ratunkowego – mówi starszy aspirant Łukasz Kłusek ze stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.

Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: FotoDax / Shutterstock.com

Policja: wszedł na ciągnik i go odpalił

Jak wyjaśnia młodszy aspirant Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji, dziecko spadło z ciągnika.

- Weszło na maszynę i jakimś cudem ją odpaliło. Spadło, gdy jeden z rodziców zorientował się, co się stało i pobiegł, żeby zabrać chłopca z ciągnika - mówi.

Na miejsce wezwany został śmigłowiec LPR, który zabrał trzylatka do szpitala.

- Na szczęście, chłopiec nie odniósł poważniejszych obrażeń - zaznacza policjant.