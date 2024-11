Ruchome figury przyjechały do Kalwarii z Neapolu

Bernardyni rozpoczęli montaż szopki w poniedziałek. Kalwaryjska szopka imponuje rozmiarami i co roku przyciąga rzesze wiernych i turystów.

- Kalwaryjska szopka ruchoma jest nie tylko jedną z największych tego typu w Polsce, jeśli chodzi o jej rozmiary, ale także jeśli chodzi o jej oddziaływanie na oglądających. To nie jest zwykła dekoracja: ma bardzo istotne i głębokie przesłanie ewangeliczne, a więc żywe i ciągle potrzebne - Bóg się rodzi; nie zostawia nas – powiedział rzecznik sanktuarium ojciec Tarsycjusz Bukowski.

Nowe figury przyjechały z Neapolu

Bernardyn przypomniał, że papież Franciszek ogłosił w 2025 roku jubileusz pod hasłem "Pielgrzymi nadziei". - Jezus jest naszą nadzieją; nie jakąś ideą czy filozofią. On, żywy Bóg, Pan czasów i historii. I tak jak wtedy, gdy urodził się w Betlejem, cały świat zaczął na nowo odmierzać czas, tak i teraz może być. On przynosi udręczonej ludzkości taką nadzieję, że możemy w sercu na nowo odliczać czas; zacząć z nim od początku – powiedział.

Jak zawsze, budowa rozpoczęła się od montażu w głównej nawie bazyliki tła oraz podestu, na którym ustawiane będą elementy tworzące dekorację. Tło stanowi panorama spowitych nocą okolic Betlejem. Ma wymiary 8 na 11 metrów. Na podeście w najbliższych tygodniach będzie powstawała szopka w tradycyjnej formie, charakterystycznej dla zakonu franciszkańskiego. Ustawione zostaną budynki oraz ponad 150 figur, z czego około 50 to postaci i elementy ruchome.

Duchowny powiedział, że wzorem poprzednich lat w szopce będzie kilka nowości. - Będą to ruchome figury, które przyjechały z Neapolu, a także elementy zabudowy, które wykonał brat Oktawiusz. Nie zdradzamy co to konkretnie będzie, ponieważ poszukiwanie nowości jest frajdą dla oglądających – zaznaczył.