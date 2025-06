Rozpędzony radiowóz na zakopiance. "Ograniczenia dla nich nie istniały". Nagranie

Radiowóz jechał z dużą prędkością, bez sygnałów Źródło: Bandyci Drogowi / Facebook

Radiowóz małopolskiej policji poruszał się drogą S7 z ogromną prędkością, według świadków przekraczającą momentami 200 km/h. Sytuację nagrał jeden z kierowców. Na filmie widać, że policjanci nie używają sygnałów świetlnych ani dźwiękowych.

Film został zamieszczony na profilu Bandyci Drogowi na Facebooku, dokumentującym przypadki łamania przepisów przez kierowców. Według autora zdarzenie zostało zarejestrowane we wtorek około godziny 11.15 na drodze S7 w okolicy miejscowości Lubień w kierunku Krakowa.

"Zero sygnałów dźwiękowych czy świetlnych. Jak mnie wyprzedzili, to pomyślałem, że skoro oni mogą jechać szybciej, to i ja się podłączę i pojadę za nimi, ale wytrzymałem tylko ze dwie minuty i odpuściłem, bo to było istne szaleństwo. Miejscami jechali na pewno ponad 200 km/h, kilka razy podjeżdżali przy tej prędkości na odległość jednej lub dwóch długości auta do pojazdu z przodu. Ograniczenia prędkości dla nich nie istniały" – komentuje kierowca. Na filmie widać, że samochód, z którego wykonano nagranie, momentami jedzie z prędkością ponad 180 km/h, a radiowóz się oddala, czyli jedzie szybciej.

Komenda sprawdza zachowanie policjantów

Zapytaliśmy o tę sprawę Wojewódzką Komendę Polski w Krakowie. Mł. asp. Mateusz Lenartowicz z biura prasowego potwierdził, że pojazd należy do małopolskiego garnizonu, a nagranie zostało już przesłane do wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. Odcinek drogi, na którym nagrano policjantów, leży w jurysdykcji Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, która prowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie.

Policjant nie wskazał dokładnej jednostki, z której pochodzi radiowóz, jednak przekazał, że postepowanie wyjaśniające w tej sprawie wszczęła Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem.

"Wszystkie okoliczności będą wnikliwie wyjaśniane. Jeżeli okaże się, że policjanci złamali przepisy lub naruszyli zasady etyki służbowej, wówczas zostaną wobec nich wyciągnięte odpowiednie konsekwencje" – zapowiedział Lenartowicz.