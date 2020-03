Nożem dźgnął 16-latka, a potem razem ze świadkami wyniósł ciężko rannego w pobliże ulicy. Chłopak zmarł

Pokłócili się o dziewczynę, 19-latek wyciągnął nóż i zaatakował swojego młodszego o trzy lata kolegę. Potem ze świadkami wyniósł rannego w pobliże ulicy. Twierdził, że po to, by ułatwić pracę ratownikom medycznym. 16-latek zmarł.

Sąd Apelacyjny w Krakowie podtrzymał właśnie wyrok dla Dominika B., który w 2017 roku śmiertelnie dźgnął nożem nastolatka. Do zabójstwa doszło w pustostanie pod Wieliczką, a sprawca razem ze świadkami wyniósł ciało ofiary w pobliże ulicy.

Sąd pierwszej instancji skazał Dominika B. na 10 lat więzienia. Obrońca mężczyzny chciał złagodzenia wyroku, argumentując, że B. wyniósł swoją ofiarę z pustostanu, gdzie wcześniej doszło do kłótni, by ratownikom łatwiej było dotrzeć do rannego.