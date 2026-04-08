Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Napadł na 13-latkę, która szła do szkoły. Zapadł wyrok

|
O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna
Brutalny atak na 13-latkę w Rabce-Zdrój. Fragment reportażu "Uwagi!" TVN
Źródło: "Uwaga!" TVN
Sąd apelacyjny nieznacznie złagodził wyrok dla Filipa W., który napadł na 13-letnią dziewczynkę w Rabce-Zdroju. Wątpliwości, których dotyczył proces apelacyjny, zostały rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego.

Sąd pierwszej instancji skazał Filipa W. na trzy lata więzienia. W środę Sąd Apelacyjny w Krakowie złagodził wyrok do dwóch lat i 10 miesięcy. Rozprawa apelacyjna, podobnie jak proces w pierwszej instancji, ze względu na dobro małoletnich odbywała się za zamkniętymi drzwiami.

Nastolatka zaatakowana w drodze do szkoły

Akt oskarżenia, który Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, dotyczył wydarzeń z lutego 2025 roku oraz listopada roku poprzedniego. Najpoważniejszy zarzut dotyczył tego, co stało się zimą, kiedy to w Rabce-Zdroju doszło do ataku na 13-latkę.

O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna
O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna
Źródło: Małopolska Policja

13-latka została zaatakowana, kiedy szła do szkoły ścieżką przez lasek w centrum Rabki-Zdroju. 20-letni Filip W., bijąc ją i dusząc, miał próbować zmusić ją przemocą do obcowania płciowego, jednak został spłoszony przez osoby postronne i uciekł. Dziewczynce - fizycznie - nic poważnego się nie stało.

W pobliżu tego miejsca w Rabce-Zdroju doszło do ataku na dziewczynkę
W pobliżu tego miejsca w Rabce-Zdroju doszło do ataku na dziewczynkę
Źródło: TVN24

- To zdarzenie zakwalifikowano jako usiłowanie zgwałcenia. W wyniku tego zdarzenia małoletnia doznała lekkich obrażeń ciała. Drugi z czynów, który zarzucono podejrzanemu, dotyczy zdarzeń z końcówki listopada ubiegłego roku. Wówczas mężczyzna miał w tym samym miejscu dopuścić się ataku na małoletnią. Dziewczynka została przez sprawcę powalona na podłoże, była przyduszana, ale uwolniła się. Nie odniosła żadnych obrażeń ciała, poza krwawymi podbiegnięciami na rękach - powiedziała tvn24.pl prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Skandal we Włoszech. Tysiące mężczyzn zamieszczało w internecie intymne zdjęcia swoich żon

Skandal we Włoszech. Tysiące mężczyzn zamieszczało w internecie intymne zdjęcia swoich żon

Świat

200 zgłoszeń od świadków. Mieszkańcy wstrząśnięci zabójstwem nastolatki

Świat

Jak podkreśliła Rataj-Mykietyn, drugi czynów - ten, który miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku - został zakwalifikowany jako naruszenie nietykalności dziewczynki.

Wypuścili go z aresztu. Potem znów zamknęli

Podejrzany został zatrzymany przez policję wieczorem w dniu zdarzenia w miejscu swojego zamieszkania. W ujęciu 20-latka, mieszkańca Rabki-Zdroju, pomogło opublikowanie w mediach nagrania z monitoringu. Jak informowała po postawieniu mu zarzutów prokuratura, podejrzany w trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył krótkie wyjaśnienia.

Sąd Rejonowy w Nowym Targu pierwotnie zastosował tymczasowe aresztowanie podejrzanego na dwa miesiące. Sąd zastrzegł, że podejrzany będzie mógł wyjść na wolność, jeżeli wpłaci 50 tys. zł poręczenia. Ten warunek został spełniony jeszcze tego samego dnia i podejrzany wyszedł na wolność, ale miał dozór policji i zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną, dwójką innych świadków i zakaz opuszczania kraju. Później Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uwzględnił odwołanie prokuratury i ponownie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-latka.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: małopolska policja

Udostępnij:
Tagi:
Nowy TargPrzemoc seksualnaMałopolskawojewództwo małopolskieSprawy sądowe w PolsceProkuraturaPrzestępstwa
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki płodu. Miały leżeć w śmietniku
Rzeszów
BHDN_NA-80TU_TX_ FIERY MOTORCYCLE _f1b14fb1-2538-49a3-b535-3b51536d2e7e-0013
Motocykl w ogniu, tuż obok dzieci. "Nie mogłem w to uwierzyć"
imageTitle
Wielka wpadka odzieżowego giganta. Przyznał się do błędu
EUROSPORT
Martwy delfin w Jarszewku
Martwy delfin nad Zalewem Szczecińskim
METEO
Dworzec Zachodni otwarty
Kolejarze zamykają kładkę na Dworcu Zachodnim
WARSZAWA
imageTitle
Polka uwikłana w wypadek tuż przed finiszem
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Co po pięciu tygodniach wojny naprawdę osiągnął Trump?
Arabia Saudyjska, Rijad. Widok na miasto, centrum miasta
Co z zawieszeniem broni? Kolejne kraje informują o dronach
RELACJA
Uczniowie opuścili mury szkoły. Uczą się zdalnie (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w szkołach. Tusk o działaniach po programie TVN24
Polska
Aleksandra Mirosław mistrzynią świata
Branża bije rekordy. Ostry wzrost przychodów
BIZNES
Jedna przepychanek z kontrolerami
Butelką, nożem i gazem. "To narastająca agresja"
Wrocław
imageTitle
Świątek haruje przed turniejem. "Mnóstwo satysfakcji"
EUROSPORT
dziecko ojciec morze plaza jesien shutterstock_1477545497_S
Depresja z opóźnioną reakcją. Mało znana cena ojcostwa
Zdrowie
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. Nowe informacje
WARSZAWA
Donald Trump
Trump ma nowy plan. "To sposób na zabezpieczenie cieśniny"
BIZNES
Peanut stracił prawie cały nos
Stracił prawie cały nos. "Byliśmy zdruzgotani"
METEO
haker shutterstock_2514086981
Ta AI ma być idealną pomocą dla hakerów. Dostaną ją tylko wybrani
BIZNES
imageTitle
Arena olimpijska w ogniu
EUROSPORT
Skutki izraelskiego ataku na Bejrut (08.04.2026)
"Największy atak" Izraela. "Setki ofiar"
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Osiek Włostybory w powiecie sierpeckim doszło zderzenia karetki z szynobusem
Ambulans zderzył się z szynobusem, utrudnienia na kolei
WARSZAWA
47-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
"Akademia gwałtu". Polak zatrzymany po reportażu CNN
Lublin
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zmiana w cieśninie Ormuz po słowach Trumpa
BIZNES
Chłodno, śnieg, deszcz
Quirin przyniesie jeszcze więcej chłodu. W części Polski spadnie śnieg
METEO
Lufthansa, samolot Airbus A321
Nawet po otwarciu cieśniny, przywrócenie dostaw "zajmie jeszcze kilka miesięcy"
BIZNES
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
WARSZAWA
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
"Cykada" - nowy subwariant Omikrona. Bardziej zaraźliwy dla dzieci
Zdrowie
Capri we Włoszech (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy zakaz na słynnej wyspie. Ma związek z turystami
Małgorzata Manowska
"Nie spełniła obowiązku". Kara pieniężna dla pierwszej prezes
Polska
Pożar hali pod Czosnowem
Duży pożar przy krajowej "7" pod Warszawą
WARSZAWA
Arabella Stanton, Dominic McLaughlin i Alastair Stout
Tak powstaje nowy serial o "Harrym Potterze"
Kultura i styl
