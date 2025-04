20-latek jest podejrzany o próbę zgwałcenia 13-latki. Sąd zdecydował o areszcie

Podejrzany o próbę gwałtu na 13-latce w Rabce-Zdroju zostanie aresztowany Źródło: Magda Łucyan/Fakty TVN

20-latek podejrzany o próbę gwałtu na 13-latce pozostanie w areszcie – zdecydował Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Środek zapobiegawczy został w czwartek przedłużony o kolejne trzy miesiące.

Do ataku doszło 12 lutego, kiedy dziewczynka szła do szkoły.

- W dalszym ciągu trwa gromadzenie materiału dowodowego. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przedłużono tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres kolejnych trzech miesięcy, to jest do dnia 12 lipca - przekazała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Atak na uczennicę

Według śledczych, 12 lutego podejrzany zaatakował 13-latkę idącą do szkoły przez lasek w centrum Rabki-Zdroju. Mężczyzna miał przewrócić dziewczynkę, bić ją i przyduszać, próbując doprowadzić ją do obcowania płciowego. Pokrzywdzona broniła się i krzyczała, co spłoszyło napastnika. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale jej obrażenia nie wymagały dłuższej hospitalizacji.

Podejrzany został zatrzymany tego samego dnia w miejscu zamieszkania. Policja ustaliła jego tożsamość dzięki nagraniu z monitoringu. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania gwałtu, za co grozi kara od pięciu lat pozbawienia wolności do dożywocia. W trakcie przesłuchania nie przyznał się do winy.

Sąd Rejonowy w Nowym Targu początkowo zgodził się na zwolnienie podejrzanego za poręczeniem majątkowym w wysokości 50 tys. zł, które zostało wpłacone jeszcze tego samego dnia. Podejrzany pozostawał pod policyjnym dozorem, miał zakaz kontaktu z pokrzywdzoną i świadkami oraz zakaz opuszczania kraju. Po odwołaniu prokuratury sąd okręgowy uchylił tę decyzję i nakazał aresztowanie podejrzanego.

O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna Źródło: małopolska policja

W pobliżu tego miejsca w Rabce-Zdroju doszło do ataku na dziewczynkę Źródło: TVN24