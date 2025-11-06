Szukają tego mężczyzny. Miał pobić młode małżeństwo

Policja szuka sprawcy pobicia w Rabce-Zdroju Źródło: małopolska policja

Do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 października, około północy, na ul. Piłsudskiego w Rabce-Zdroju.

Atak "bez żadnego powodu"

"Młode małżeństwo - 31-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta przechodząc przez przejście dla pieszych, spotkało nadchodzącego z naprzeciwka nieznanego mężczyznę, który bez żadnego powodu zaatakował 31-latka, uderzając go w twarz" - zrelacjonowała w komunikacie małopolska policja.

Cios był tak mocny, że 31-latek stracił na chwilę przytomność. Jego 27-letnia żona próbowała zareagować, jednak napastnik szarpnął ją i przewrócił na jezdnię. Następnie oddalił się w stronę pobliskich bloków.

Apel policji

Policja opublikowała nagranie z dwóch kamer, na których widać wizerunek domniemanego sprawcy. Funkcjonariusze poprosili o pomoc w jego identyfikacji. Według opisu świadków napastnik był mężczyzną w wieku około 30 lat, miał około 170 centymetrów wzrostu i był krótko ostrzyżony. W momencie ataku miał na sobie czarną kurtkę i jasne spodnie.

Mężczyzna, którego wizerunek zarejestrowały kamery w Rabce-Zdroju

"Zwracamy się z prośbą do osób, które były świadkami tego zdarzenia, widziały napastnika w rejonie ulicy Piłsudskiego w nocy z 18 na 19 października lub rozpoznają mężczyznę widocznego na zabezpieczonym nagraniu wizerunkowym, o kontakt z Komisariatem Policji w Rabce-Zdroju pod numerem telefonu 47 834 67 50 lub z najbliższą jednostką Policji" - czytamy w komunikacie małopolskiej policji.

Funkcjonariusze zaznaczyli, że zapewniają "pełną anonimowość osobom, które przyczynią się do identyfikacji sprawcy". "Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się pomocna w ustaleniu jego tożsamości" - dodano.

