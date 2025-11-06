Logo strona główna
Kraków

Szukają tego mężczyzny. Miał pobić młode małżeństwo

Mężczyzna, którego wizerunek zarejestrowały kamery w Rabce-Zdroju
Policja szuka sprawcy pobicia w Rabce-Zdroju
Źródło: małopolska policja
Policja szuka mężczyzny, który w Rabce-Zdroju miał bez powodu pobić młode małżeństwo. Agresor miał z całej siły uderzyć 31-latka, a jego 27-letnią żonę przewrócić na jezdnię.

Do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 19 października, około północy, na ul. Piłsudskiego w Rabce-Zdroju.

Atak "bez żadnego powodu"

"Młode małżeństwo - 31-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta przechodząc przez przejście dla pieszych, spotkało nadchodzącego z naprzeciwka nieznanego mężczyznę, który bez żadnego powodu zaatakował 31-latka, uderzając go w twarz" - zrelacjonowała w komunikacie małopolska policja.

Grzywna za skatowanie Pandka, prokuratura się nie zgadza

Grzywna za skatowanie Pandka, prokuratura się nie zgadza

Prośba o pomoc, a później "scysja" i pobicie taksówkarza. Jest akt oskarżenia

Prośba o pomoc, a później "scysja" i pobicie taksówkarza. Jest akt oskarżenia

Szczecin

Cios był tak mocny, że 31-latek stracił na chwilę przytomność. Jego 27-letnia żona próbowała zareagować, jednak napastnik szarpnął ją i przewrócił na jezdnię. Następnie oddalił się w stronę pobliskich bloków.

Apel policji

Policja opublikowała nagranie z dwóch kamer, na których widać wizerunek domniemanego sprawcy. Funkcjonariusze poprosili o pomoc w jego identyfikacji. Według opisu świadków napastnik był mężczyzną w wieku około 30 lat, miał około 170 centymetrów wzrostu i był krótko ostrzyżony. W momencie ataku miał na sobie czarną kurtkę i jasne spodnie.

Mężczyzna, którego wizerunek zarejestrowały kamery w Rabce-Zdroju
Mężczyzna, którego wizerunek zarejestrowały kamery w Rabce-Zdroju
Źródło: małopolska policja

"Zwracamy się z prośbą do osób, które były świadkami tego zdarzenia, widziały napastnika w rejonie ulicy Piłsudskiego w nocy z 18 na 19 października lub rozpoznają mężczyznę widocznego na zabezpieczonym nagraniu wizerunkowym, o kontakt z Komisariatem Policji w Rabce-Zdroju pod numerem telefonu 47 834 67 50 lub z najbliższą jednostką Policji" - czytamy w komunikacie małopolskiej policji.

Powalił na ziemię, kopał po całym ciele. Policja szuka sprawcy pobicia kobiety

Powalił na ziemię, kopał po całym ciele. Policja szuka sprawcy pobicia kobiety

WARSZAWA
Nie żyje 17-latek, jest decyzja sądu w sprawie jego 13-letniego brata

Nie żyje 17-latek, jest decyzja sądu w sprawie jego 13-letniego brata

Lublin

Funkcjonariusze zaznaczyli, że zapewniają "pełną anonimowość osobom, które przyczynią się do identyfikacji sprawcy". "Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się pomocna w ustaleniu jego tożsamości" - dodano.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bp/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: małopolska policja

