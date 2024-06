Milion złotych strat po pożarze kościoła. Zatrzymano podejrzanego

Zatrzymanie podejrzanego

Straty oszacowane po pożarze XVII-wiecznego kościoła , do którego doszło 16 czerwca rano, przekraczają wstępnie milion złotych. Zniszczeniu uległa drewniana konstrukcja budynku wraz z wyposażeniem, w tym zabytkowy ołtarz, rzeźby i obrazy wpisane do rejestru zabytków.

Do zatrzymania 22-letniego mieszkańca Nowego Sącza doszło 21 czerwca. Usłyszał on zarzut sprowadzenia pożaru zabytkowego kościoła, doprowadzając do uszkodzeń przekraczających wartość miliona złotych. Za to przestępstwo grozi mężczyźnie do 10 lat pozbawienia wolności.