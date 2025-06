Poszukiwany mężczyzna w pobliżu miejsca zbrodni. "Może być głodny, wraca do gniazda"

Ekspert ds. antyrerroryzmu o obławie w Starej Wsi Źródło: TVN24

Paweł Rybarczyk, ekspert ds. antyterroryzmu i ochrony osobistej, który był jednym z gości specjalnego wydania na antenie TVN24, zapytany o to, jak długo może potrwać akcja, odparł, że nikt nie jest tego w stanie określić. Jest ona bardzo złożona i zaangażowano do niej wiele sił i środków.

- Do tego rodzaju działań należy przyjąć bardzo specyficzny i określony sposób taktyki, wyposażenia, doboru jednostek i współdziałania oraz koordynowania. Scenariusz może się rozwinąć w każdym kierunku. Osoba, która przebywa w tej chwili w terenie przygodnym może przemieszczać się w sposób niekontrolowany. Rola służb, które zajmują się tego rodzaju działaniami, polega na tym, żeby sukcesywnie weryfikować i sprawdzać sektor po sektorze. Później każdy z nich musi zostać odpowiednio zabezpieczony. Specyfika tych działań jest nietypowa dla codziennej pracy policjantów. To działania mocno wyspecjalizowane. Duża rola sztabu dowodzenia jest w tym, by we właściwy sposób zaangażować właściwe siły i krok po kroku weryfikować teren - wyjaśnia.

Dodał, że napastnik, który dokonał czynu, znając doskonale teren, jest w stanie przenikać z jednego miejsca na drugie.

"Wraca do gniazda"

Głos w sprawie zabrał również dr Paweł Moczydłowski, były szef więziennictwa, kryminolog , socjolog.

- Jeżeli zeznania mieszkańców miejscowości, w której mieszka sprawca są prawdziwe, to on [napastnik - przyp. red.] ma silną tendencję do powrotu do "gniazda", do miejsca zamieszkania. Może poszukiwać wsparcia żywnościowego albo jakichś zapasów amunicji - powiedział, dodając, że w grę może wchodzić również jego wyczerpanie.

Podkreślił, że jego zdaniem, "fiksacja poszukiwanego na miejscu zamieszkania najprawdopodobniej będzie się powtarzać".

- On jest raczej groźny dla tych, którzy uniemożliwiają mu zbliżenie się do jakiegoś miejsca, które jest jego celem, czyli w przypadku mieszkania na drodze stanęła policja, w związku z czym ten strzał, wymierzony w ich kierunku jest tego dowodem - wyjaśnił.

Zauważono podobnego mężczyznę

Przypomnijmy, że trwa obława za 57-letnim Tadeuszem Dudą, podejrzewanym o zabójstwo córki i zięcia oraz usiłowanie zabójstwa teściowej. Policjanci z całego kraju w sobotę przeszukiwali lasy i domy w powiecie limanowskim, przesłuchują świadków. W poszukiwaniach pomagają psy policyjne.

Policja podała, że w sobotę późnym wieczorem w miejscu zamieszkania Tadeusza Dudy pojawił się mężczyzna, który posturą przypominał podejrzanego.

- Po godzinie 22 podczas działań poszukiwawczych w miejscowości Stara Wieś, funkcjonariusze w rejonie zabudowań zauważyli w oddali mężczyznę, który posturą przypominał poszukiwanego 57-latka - przekazała w niedzielę rano na antenie TVN24 aspirant sztabowa Jolanta Batko z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Jak dodała, na miejsce skierowano wzmożone siły.

- Mężczyzna oddał strzał w kierunku policjantów. Nikt nie został ranny - poinformowała Batko.

Przekazała przy tym, że na miejscu trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. - Policjanci utrzymują punkty kontrolno-blokadowe na drogach, trwa również sprawdzenia zabudowań oraz pustostanów pod kątem ukrywania się mężczyzny - mówiła Batko.

Zapytana później przez dziennikarzy, z jakiego powodu mężczyzna nie został zatrzymany, tłumaczyła, że było to "miejsce, gdzie jest kilka domów, miejsce otoczone lasem". - Funkcjonariusze przede wszystkim kładą nacisk na bezpieczeństwo mieszkańców, a także swoje - powiedziała.

- Po tym zdarzeniu wiemy, że mężczyzna jest tutaj na terenie miejscowości Stara Wieś, żyje - dodała.

Policjanci kontrolują drogi wyjazdowe ze Starej Wsi Źródło: KR24.PL