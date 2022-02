"Jesteśmy gotowi pomóc naszym sąsiadom, aby znaleźli miejsce w Polsce"

Według zapowiedzi Szefernakera punktów ma być osiem, zostaną one utworzone w ciągu najbliższych godzin wzdłuż polsko-ukraińskiej granicy. To reakcja na przewidywany napływ uchodźców i element rzadowgo scenariusza, wynikającego z planu zarządzania kryzysowego. - Od wczesnych godzin rannych realizujemy pierwsze założenia tego planu – podkreślił polityk na antenie Radia Plus.

"Jesteśmy gotowi pomóc sąsiadom"

Szefernaker zwrócił uwagę, że część Ukraińców będzie szukało bezpiecznego miejsca wśród rodaków, którzy już są legalnie w Polsce, a dla części Polska będzie krajem tranzytowym do Stanów Zjednoczonych lub krajów Europy Zachodniej. - Ci, którzy będą bez żadnych perspektyw na dalsze funkcjonowanie na terenie Unii Europejskiej, po prostu będą mieli zapewnione to miejsce w punktach recepcyjnych - dodał.

Wiceminister wyjaśnił, że to punkty tymczasowe. Jak zaznaczył, jeżeli po przejściu tego punktu uchodźca wojenny będzie potrzebował wsparcia RP, takie wsparcie również zostanie mu zapewnione. Według wiceministra rząd ma przygotowane miejsca, do których będzie można takie osoby przenieść.

Sytuacja na granicy

100 tysięcy zł od Caritas Polska

Wsparcie dla obywateli Ukrainy przygotowują też organizacje pozarządowe. Dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki powiedział, że Białoruś i Ukraina to najważniejsze kierunki pracy Caritas Polska na wschodzie. Przypomniał, że na Ukrainie organizacja niesie pomoc od 2014 roku, kiedy rozpoczęły się działania zbrojne w tym kraju, w formie pomocy rodzinom uchodźców wewnętrznych z Doniecka i Krymu oraz poprzez tworzenie warunków do udzielania pomocy medyczno-socjalnej.

Ośrodki dla uchodźców

Zapytany o to, w jaki sposób okoliczni mieszkańcy mogą pomóc, Giezek poinformował, że potrzebna będzie żywność oraz środki higieniczne dla uchodźców. – Jeżeli ktoś chce, to może materialnie wspierać zbiórkę, która jest organizowana przez Caritas Polska – dodał.

Zbiórka na portalu

Na portalu pomagam.pl trwa zbiorka Solidarni z Ukrainą na pomoc działającym tam organizacjom humanitarnym. - Wielokrotnie jeździłam na Ukrainę i jest to kraj bardzo bliski mojemu sercu. Jestem cały czas myślami ze znajomymi i przyjaciółmi z tego kraju, który znalazł się w bardzo ciężkiej sytuacji. Nie chcieliśmy siedzieć bezczynnie i tylko czytać coraz bardziej niepokojących wiadomości, więc zdecydowaliśmy się zrobić to, na czym znamy się najlepiej – zorganizować zbiórkę pieniędzy na pomoc osobom doświadczonym przez wojnę” - mówi Dobrosława Gogłoza, prezeska Fundacji Pomagam.pl.

W Krakowie grupa Młody KOD organizuje zbiórkę żywności dla dzieci i młodzieży pozostającej pod opieką Klubu Ukraińskiego w Krakowie i Fundacji Zustricz. To głownie osoby z regionu Doniecka i Ługaska, mieszkające w bursie. Jedzenie o długiej dacie przydatności do spożycia (m.in. makarony, kaszę, ryż, dżemy i konserwy) można przynosić do biura KOD przy ulicy Kościuszki 74/13 w Krakowie. Biuro jest czynne we wtorki i czwartki od 16 do 19.