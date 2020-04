Uciekał, bo powinien być w więzieniu. Ukrył się w kurniku

39-latek miał zasądzone cztery miesiące więzienia, ale kary nie odbył. Zauważyli go policjanci i chcieli zatrzymać do kontroli. Zaczął uciekać, w końcu porzucił samochód i schował się w kurniku.

Kryjówka w kurniku

Do pościgu zaangażowano kilka patroli, a uciekinier popełnił wiele wykroczeń. - Jadąc ze znaczną prędkością, wyprzedzał na linii ciągłej, na łukach drogi, jechał po chodniku i zmuszał innych kierujących o manewrów obronnych, by nie doszło do kolizji – wylicza Stefaniec.

Ostatecznie 39-latek porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. W pewnym momencie mężczyzna wbiegł do jednego z budynków gospodarczych, znikając z oczu goniącym go policjantom. - Kiedy tam weszli okazało się, że poszukiwany schował się w kurniku. Aby go stamtąd wyciągnąć, kryminalni musieli użyć środków przymusu bezpośredniego, ponieważ otoczony stał się agresywny i nie stosował się do żadnych poleceń – opisuje rzecznik.