Nieznajomy zasnął w pokoju dziecięcym. Przyjechała policja

Do zdarzenia doszło w Oświęcimiu (Małopolska) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek przed południem. Jak poinformowała w komunikacie małopolska policja, na numer alarmowy 112 zadzwoniła przestraszona mieszkanka Oświęcimia. Kobieta zgłosiła, że "do jej mieszkania wszedł obcy starszy mężczyzna, który wszedł do pokoju dziecięcego, położył się na łóżku i zasnął".

"Mężczyzna był również zaskoczony sytuacją"

Na miejsce został wysłany patrol policji. Okazało się, że nieproszonym gościem był nietrzeźwy (policja nie informuje, w jakim dokładnie był stanie) 72-latek, który mieszka w tym samym bloku. Pomylił on klatki schodowe.

Jak przekazała policja, "mężczyzna był również zaskoczony sytuacją". 72-latek przyznał się do pomyłki, przeprosił za kłopot i udał się do swojego mieszkania.

"Chcąc uniknąć wizyty złodzieja czy też innego 'nieproszonego gościa', należy pamiętać, aby przebywając w mieszkaniu czy domu zawsze zamykać na klucz, drzwi wejściowe" - przypomniała w komunikacie małopolska policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD