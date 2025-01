Policjanci z Olkusza cały czas poszukują napastnika, który w poniedziałek około godziny 15 zaatakował 60-letniego mężczyznę ostrym narzędziem. W obławie wykorzystano policyjny śmigłowiec, drony i psy tropiące. - Zaatakowany mężczyzna może mówić o "drugim życiu", bo napastnik działał z zamiarem zabicia go - przekazała we wtorek rzecznika małopolskiej policji. Dodała, że sporządzony zostanie portret pamięciowy podejrzewanego, a sprawą zajmie się prokuratura, która będzie prowadzić śledztwo pod kątem usiłowania zabójstwa.

- Poszkodowany mężczyzna czuje się dobrze, jedzie do niego rysownik z laboratorium kryminalistycznego, będą robić portret pamięciowy napastnika - poinformowała po godzinie 9 we wtorek w rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka KWP w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło. Dodała, że zaatakowany 60-latek może mówić o "drugim życiu", bo napastnik działał z zamiarem zabicia go. - Jeszcze dzisiaj materiały z tej sprawy będziemy przekazywać do prokuratury i prokurator przekazał, że będzie śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa - poinformowała policjantka.