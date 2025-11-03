Porwany w centrum miasta. Znaleźli go w innym województwie

Porwanie mieszkańca Olkusza Źródło: TVN24

Olkuszanin został porwany w piątek. - Zostaliśmy poinformowani przez osobę, która była naocznym świadkiem pewnego nietypowego i dziwnego zdarzenia. Zobaczyła samochód, który w biały dzień, w centrum Olkusza, nagle zatrzymał się przy idącym chodnikiem mężczyźnie i ten mężczyzna został wciągnięty przez innego człowieka do środka, po czym ten pojazd gwałtownie odjechał – relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z biura prasowego małopolskiej policji.

Świadek przekazał policji nagranie ze zdarzenia. - Tego samego dnia ustaliliśmy osoby, które poruszały się tym pojazdem. Ustaliliśmy również, że ten pojazd przekroczył granice Małopolski i znalazł się na Śląsku - opisuje policjantka.

Następnego dnia - w sobotę - policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Według ustaleń śledczych porwali oni 42-letniego mieszkańca Olkusza na zlecenie jego partnerki. Usłyszeli zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności. Zatrzymano także kobietę.

42-letni mężczyzna został odnaleziony na terenie województwa śląskiego.

