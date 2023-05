Zaginął dwa tygodnie temu, jego ciało wyłowiono z zalewu

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 438 dni. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow w wywiadzie dla Yahoonews komentował działania Rosji "w sferze informacyjnej". - Nawet jeśli na Kreml spadnie rakieta, to oni przedstawią to jako swoje zwycięstwo (…) To brzmi jak żart, ale rosyjskie społeczeństwo przyjmuje takie głupoty" - powiedział. Yahoonews zaznaczył, że rozmowa z ukraińskim wojskowym odbyła się 24 kwietnia, a więc ponad tydzień przed informacją o rzekomym "ataku ukraińskich dronów na Kreml", od którego władze w Kijowie zdecydowanie się odcięły. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.