Poszukiwany po napadzie z bronią wpadł podczas okresu próbnego w nowej pracy

Mężczyzna został zatrzymany Źródło: Małopolska policja

Informacja o mężczyźnie wpłynęła do Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie w połowie września. Według niej poszukiwany miał przebywać na terenie powiatu nowotarskiego.

"Mężczyzna za różnego rodzaju przestępstwa m.in. za napad z bronią na stację benzynową na terenie Włoch miał do odbycia łączną karę pozbawienia wolności 7 lat 8 miesięcy i 28 dni" – czytamy w komunikacie małopolskiej policji. Wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

Został aresztowany

Policjanci potwierdzili informację o miejscu przebywania Włocha i zatrzymali go na terenie jednego z zakładów, w którym rozpoczął pracę na okres próbny. W jego miejscu zamieszkania, jak podaje policja, znaleziono też "pewne ilości marihuany".

Mężczyzna na wniosek Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu został tymczasowo aresztowany, czeka na procedurę ekstradycyjną w zakładzie karnym.