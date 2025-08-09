Zabytkowy kościół częściowo spalony. Jest akt oskarżenia

Nowy Sącz. Pożar w zabytkowym kościele Źródło: Państwowa Straż Pożarna w Nowym Sączu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Dzięki wnikliwej i intensywnej pracy prokuratora oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu ustalono przebieg i sprawcę zdarzenia. Kluczowe znaczenie miała analiza zapisów monitoringów wokół cmentarza i kościoła Świętej Heleny - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Jak dodała rzeczniczka, w toku śledztwa biegły z zakresu pożarnictwa wskazał miejsce powstania pożaru i jego potencjalne źródła. Równolegle prowadzone były czynności operacyjne, które pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie sprawcy.

Częściowo spalony zabytkowy, drewniany kościół Świętej Heleny w Nowym Sączu Częściowo spalony zabytkowy, drewniany kościół Świętej Heleny w Nowym Sączu Źródło: PAP/Art Service Częściowo spalony zabytkowy, drewniany kościół Świętej Heleny w Nowym Sączu Źródło: PAP/Art Service

Zabytkowy kościół częściowo spalony

Do pożaru doszło 16 czerwca ubiegłego roku. W wyniku podpalenia zniszczeniu uległy elementy konstrukcyjne świątyni oraz wyposażenie. Straty oceniono na blisko 3,8 miliona złotych. Zniszczeniu uległ między innymi barokowy ołtarz główny Matki Bożej Pocieszenia, tabernakulum, dwa wczesnobarokowe ołtarze boczne, krucyfiksy barokowo-ludowe, obraz św. Jakuba, a także 15 innych obrazów olejnych, relikwiarz z XIX wieku, organy oraz zabytkowe drzwi i elementy wyposażenia liturgicznego.

Na wniosek prokuratora wobec podejrzanego początkowo zastosowano tymczasowe aresztowanie, które następnie zmieniono na dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

XVII-wieczny kościół Świętej Heleny jest odbudowywany. Projekt przewiduje odtworzenie świątyni z zachowaniem historycznych detali.

OGLĄDAJ: TVN24 HD