Nowa linia tramwajowa w Krakowie. Dwa miliony za koncepcję

Linia tramwajowa, nowa pętla i ulica – to plany Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie dla południowo-zachodniej części miasta. Umowa na opracowanie koncepcji przedłużenia ulicy Bunscha i budowy tramwaju do Skawiny została właśnie podpisana.

Tramwaj do Skawiny

Nowa linia tramwajowa zaczynałaby się przy pętli "Czerwone Maki P+R". Jak poinformował ZIM, rozważane są dwa warianty jej przebiegu. Zgodnie z pierwszym, nowa trasa prowadziłaby wzdłuż ulic Bunscha, Humboldta i Skotnickiej do pętli wraz z terminalem i parkingiem, który miałby się znajdować w rejonie węzła autostradowego, po jego wschodniej lub zachodniej stronie. Według drugiej opcji linia tramwajowa kończyłaby się pętlą i parkingiem P+R w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do os. Kliny, po zachodniej stronie szpitala im. Babińskiego.

Według planu ulica Bunscha ma zostać rozbudowana na odcinku ok. 1,4 km. Na jej przedłużeniu ma powstać ulica Humboldta o długości ok. 1,3 km. Następnie na odcinku od ul. księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina ma zostać rozbudowa ul. Skotnicka (ok. 1 km). Wzdłuż tych wszystkich elementów układu drogowego powstanie nowa linia tramwajowa. Wybudowane mają zostać także drogi rowerowe, chodniki i przystanki autobusowe. Ponadto przebudowane będą skrzyżowania, a także wybudowana lub przebudowana infrastruktura podziemna.