Ciężarówka wjechała w barierki. Kierowca nie przeżył

Po godzinie 6 strażacy otrzymali zgłoszenie o ciężarówce, która wjechała w barierki na autostradzie A4 w Morawicy. Młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przekazał, że strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową u kierowcy.
- Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarz stwierdził zgon 67-latka. Teren został przekazany policji - dodał.
Na miejscu pracowało około 20 strażaków. Na czas działań autostrada była zamknięta. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: MR/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Patrol998-Małopolska