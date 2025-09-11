Ciężarówka wjechała w barierki. Kierowca nie przeżył

Morawica (woj. małopolskie) Źródło: Google Maps

Po godzinie 6 strażacy otrzymali zgłoszenie o ciężarówce, która wjechała w barierki na autostradzie A4 w Morawicy. Młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, przekazał, że strażacy rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową u kierowcy.

- Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarz stwierdził zgon 67-latka. Teren został przekazany policji - dodał.

Na miejscu pracowało około 20 strażaków. Na czas działań autostrada była zamknięta. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.