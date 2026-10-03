Kraków Monika Piątkowska wydała oświadczenie. Pisze o "nieznanych osobach" Filip Czerwiński |

Piątkowska: będę chciała rozmawiać z kontrkandydatami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W sobotę wieczorem Monika Piątkowska, senatorka KO i kandydatka na prezydenta Krakowa, zaalarmowała w mediach społecznościowych o sytuacji, o której "nie może milczeć".

"Nieznane osoby pojawiły się dziś pod miejscem zamieszkania mojego syna, obserwowały i usiłowały zrobić mu zdjęcia" - napisał w serwisie X Piątkowska.

Senator podkreśliła, że jej dziecko nie jest osobą publiczną. "Nie kandyduje w tych wyborach. Nie jest częścią tej kampanii. Mnie jako matkę ta sytuacja dotyka szczególnie. Kampania wyborcza nie daje nikomu prawa do śledzenia mojego dziecka ani ingerowania w jego prywatność" - wskazała.

"Dlatego chcę publicznie oświadczyć, że każde takie zdarzenie będzie miało konsekwencje prawne. Nie zamierzam pozostać bierna ani udawać, że nic się nie stało w imię 'spokoju kampanii'. Będę dochodzić ochrony prawnej w pełnym zakresie. Dotyczy to zarówno bezpośrednich sprawców, jak i tych, którzy takie działania inspirują, finansują lub koordynują zza kulis. Nie dam się zastraszyć i nie odstawię nogi" - oświadczyła.

Szanowni Państwo,



W tej kampanii doszło do sytuacji, o której jako kandydatka, ale przede wszystkim jako matka, nie mogę milczeć. Granica między politycznym sporem a prywatnością mojej rodziny została przekroczona.



Nieznane osoby pojawiły się dziś pod miejscem zamieszkania… — Monika Jadwiga Piątkowska (@MJPiatkowska) October 3, 2026 Rozwiń

Kampania nienawiści wokół wyborów w Krakowie

Piątkowska nie po raz pierwszy mówi o niepokojących sytuacjach - o wymierzonej w nią kampanii alarmowała przed pierwszą turą wyborów w Krakowie. Ujawniliśmy wówczas sieć trzech kont, które publikowały i promowały za pieniądze z niejasnych źródeł wpisy uderzające w Monikę Piątkowską. - Nie ma mojej zgody i nie będzie mojej zgody na kampanię hejtu i nienawiści - mówiła kandydatka.

Na portalu tvn24.pl sygnalizowaliśmy też, że od kilku miesięcy na facebookowych stronach przychylnych kandydatce KO i PSL pojawiają się wpisy generowane przez AI uderzające w Łukasza Gibałę lub popierające Piątkowską:

Wybory w Krakowie. Pozostało dwoje kandydatów

11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej radny miejski, przedsiębiorca Łukasz Gibała (36,38 procent głosów w I turze) oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska (29,91 procent głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.