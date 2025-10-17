Jedno województwo, dwaj policjanci i dwa razy przekroczona prędkość. Jeden z nich to naczelnik drogówki

Dąbrowska-Lorenc: 80 procent polskich kierowców w obszarze zabudowanym przekracza prędkość Źródło: TVN24

O zatrzymaniu policjanta pracującego w limanowskiej jednostce, który przekroczył prędkość, poinformowała w komunikacie rzecznika formacji. "W październiku br. funkcjonariusze zatrzymali dwóch kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 51 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Wśród tych dwóch kierowców, którzy nie zastosowali się do przepisów, znalazł się funkcjonariusz policji, który swoim prywatnym pojazdem przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 51 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę. Policjant został natychmiast zatrzymany do kontroli, a wobec niego - tak jak wobec każdego innego uczestnika ruchu - zastosowano obowiązujące przepisy prawa. Policjant został ukarany mandatem karnym zgodnie z taryfikatorem, zatrzymano mu prawo jazdy na okres trzech miesięcy, a informacja o zdarzeniu została przekazana jego przełożonym, którzy wszczęli postępowanie dyscyplinarne" - przekazała aspirant sztabowa Jolanta Batko z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej Wcześniej w lokalnych mediach pojawiła się informacja, że funkcjonariusz nie został ukarany finansowo, a tylko upomniany. Batko zapytana, kiedy funkcjonariusz został ukarany mandatem, powiedziała tylko, że "w ubiegłym tygodniu".

Naczelnik drogówki "znacznie" przekroczył prędkość

Do podobnego zdarzenia z udziałem policjanta doszło także na terenie powiatu tarnowskiego. Tam do kontroli zatrzymano samochód osobowy, którego kierowca przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Za kierownicą siedział naczelnik wydziału ruchu drogowego z tarnowskiej jednostki. - Potwierdzam, że był to naczelnik podinspektor Sebastian Bąk, doszło do znacznego przekroczenia prędkości. Z uwagi na popełnione wykroczenie sporządzona została odpowiednia dokumentacja, która została skierowana do wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, następnie decyzją komendanta została przekierowana do Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, żeby nikt nam nie zarzucił stronniczości w tej sprawie - przekazał aspirant Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Nie chciał powiedzieć, o ile naczelnik drogówki przekroczył prędkość. - W związku z tym, że jest to osoba identyfikowalna, nie udzielamy takiej informacji. Mogę tylko powiedzieć, że był trzeźwy - zakończył.

