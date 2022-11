Ciało 45-letniej kobiety w łazience, obok piecyk gazowy. Straż pożarna: to on mógł być źródłem czadu

W jednym z mieszkań w Leżajsku (woj. podkarpackie) znaleziono ciało 45-letniej kobiety. Leżała w łazience, w której był gazowy piecyk do podgrzewania wody. - To on mógł być źródłem toksycznego czadu - informuje straż pożarna. I apeluje o montowanie czujek tlenku węgla.

Do zdarzenia doszło środę (23 listopada) w bloku na jednym z osiedli w Leżajsku. Jak poinformował brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 45-latka została znaleziona w łazience, w której znajdował się gazowy piecyk do podgrzewania wody. - To on mógł być źródłem toksycznego czadu - poinformował Betleja.