Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Chłopiec na hulajnodze jechał ulicą. Mandat dla matki

|
Patrol zatrzymał chłopca do kontroli
Policjant o niebezpiecznych zachowaniach użytkowników hulajnóg
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Podkarpacka policja
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Dziewięciolatek na elektrycznej hulajnodze wyjechał na jezdnię. Interweniowała policja, która ukarała matkę chłopca mandatem w wysokości tysiąca złotych.

Policjanci z drogówki w Jarosławiu patrolowali we wtorek miejscowość Laszki, gdy zauważyli niebezpieczną sytuację. Po jezdni poruszał się chłopiec na elektrycznej hulajnodze. W tym miejscu obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Funkcjonariusze zatrzymali chłopca do kontroli. "Po sprawdzeniu okazało się, że kierującym był dziewięcioletni chłopiec, który nie posiadał karty rowerowej ani wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną" – czytamy w komunikacie. Od marca tego roku minimalny wiek pozwalający na poruszanie się takim pojazdem po drogach publicznych to 13 lat. Osoby do 18 roku życia muszą mieć karę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Okazało się, że hulajnoga należy do mamy chłopca, która przyjechała na miejsce. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 1000 złotych, a hulajnoga trafiła na policyjny parking.

"Pamiętajmy - hulajnoga elektryczna może być wygodnym środkiem transportu, ale nie jest zabawką. Dziecko poruszające się po drodze wśród samochodów jest szczególnie narażone na niebezpieczeństwo" – apeluje policja.

Patrol zatrzymał chłopca do kontroli
Patrol zatrzymał chłopca do kontroli
Źródło zdjęcia: Podkarpacka policja
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
pap_20260816_0IS
Płonie imperium najbogatszej kobiety w kraju. "Wojna wróciła do Rosji"
Maja Piotrowska
Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Było gorąco, ale Polki pokazały klasę. Odwróciły losy seta
RELACJA
"Wyścig słoni" na S7
"Wyścigi słoni" na S7
WARSZAWA
Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
CBA na Dolnym Śląsku, zatrzymani w prokuraturze. Mają usłyszeć zarzuty
Wrocław
nvidia czip shutterstock_1060748543
Nvidia na zakupach, kurs rośnie. "Naprawdę ogromny potencjał"
BIZNES
Samochód DIOZ po pożarze
Spłonął samochód DIOZ. Prokuratura ujawnia, co widać na nagraniu z monitoringu
Bartłomiej Plewnia
Badanie alkomatem
Stracił auto i będą sprawdzać, czy jest trzeźwy
WARSZAWA
apteka, leki
Będą zmiany w darmowych lekach. Resort zdrowia bierze na celownik drogie preparaty
Piotr Wójcik
Ludzkie szczątki (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała dwóch mężczyzn przy drodze
WARSZAWA
pap_20210608_12B
Ratko Mladić nie żyje
Świat
samolot, wnętrze
"Macie wybór". Nagranie z pokładu samolotu obiegło media
Świat
Mieszkańcy tłumnie stawili się na sesję rady gminy
Tysiąc hektarów z fotowoltaiką. Burmistrz się nie zorientował, mieszkańcy protestują
Podlasie
Skutki powodzi w Nepalu
Katastrofa w Nepalu i Tybecie. Ponad 350 zabitych
METEO
Ukraińskie flagi miały powiewiać na ulicach Bydgoszczy. Nagranie tego nie dowodzi
FAŁSZBydgoszcz wywiesiła flagi Ukrainy? Nie to miasto, nie ten symbol
Gabriela Sieczkowska
Aedes aegypti, czyli komar egipski, roznosi różne wirusy
Malaria na lotnisku we Frankfurcie. Drugi zakażony zmarł
Anna Bielecka
meta siedziba shutterstock_2303237425
"Prowadzimy obecnie dochodzenie". Meta pod presją
Alicja Skiba
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Co z wnioskiem o ekstradycję Ziobry? "Jest już w rękach amerykańskich"
Polska
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Polskie magazyny pełne gazu. W Europie jesteśmy wyjątkiem
BIZNES
imageTitle
Walka o drużynowe mistrzostwo świata na żużlu w sobotę w Eurosporcie 3, Playerze i HBO Max
EUROSPORT
40-latka wjechała w ogródek gastronomiczny
Kiedy zmiotła ogródek gastronomiczny "była trzeźwa", w domu miała blisko 2 promile
Poznań
Marcin Romanowski
Jest decyzja sądu w sprawie ENA Romanowskiego
Polska
imageTitle
"To absolutna katastrofa". Minister sportu ostro o Piesiewiczu
EUROSPORT
W Kałuszynie 16-latka zginęła na przejściu dla pieszych
16-latka zginęła na pasach. Prokuratura ujawnia, co powiedzieli kierowcy
Klaudia Kamieniarz
Radosław Piesiewicz
Fuja o zatrzymaniu Piesiewicza: sam dostarczył na siebie dowody
BIZNES
Następca tronu książe Haakon z księżną Mette-Marit przed Rikshospitalet
"Bardzo poważny" stan króla. Rodzina jest przy szpitalnym łóżku, ludzie gromadzą się przed pałacem
Świat
Spółdzielcza Farma MOST
Przypomną miejsca, które "karmiły" Warszawę
WARSZAWA
pap_20260615_0VR
"PiS po uszy w aferze", "symbol skrajnego zepsucia"
Polska
shutterstock_2684802017
Blik wprowadza blokadę. Tych transakcji nie zrobisz
BIZNES
Upalna aura
Wraca upał. Tu IMGW wydał ostrzeżenia
METEO
imageTitle
"Moje nazwisko przeszkadza innym". Prawnuk Benito Mussoliniego doczekał się debiutu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica