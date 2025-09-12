Wypadek w lesie. Nie żyje traktorzysta

lachowice

Do zdarzenia doszło w piątek nad ranem w Lachowicach. Służby zostały zaalarmowane po godzinie 4.

"Do tragicznego w skutkach wypadku doszło podczas zwożenia drzewa z lasu, którego część uderzyła w mężczyznę. Niestety obrażenia, jakich doznał, spowodowały, że poniósł on śmierć na miejscu" - podaje małopolska policja.

Czynności na miejscu wykonywała grupa dochodzeniowo-śledcza z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej pod nadzorem prokuratora. Policja apeluje o ostrożność podczas prac leśnych. "Pamiętajmy, że wystarczy czasami chwila nieuwagi, żeby doszło do tragedii" - przypominają policjanci.

Do wypadku doszło w lesie Źródło: KPP Sucha Beskidzka