Nowa siedziba Filharmonii ma być zlokalizowana przy rondzie Grzegórzeckim.

Jak poinformował urząd marszałkowski, uczestnicy dopuszczeni do drugiego etapu mają czas na złożenie ostatecznych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych do 6 marca. Następnie nad propozycjami pochyli się sąd konkursowy złożony z architektów, ludzi świata muzyki i przedstawicieli Samorządu Województwa. W marcu 2026 roku planowane jest ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie najlepszej koncepcji.

Po weryfikacji wniosków do konkursu zostało dopuszczonych 54 projektantów spośród 77 zainteresowanych. Finalnie sąd konkursowy wybierał spośród 35 przygotowanych opracowań - przekazał urząd.

Budowa możliwa w 2029 roku

W nowej siedzibie ma się znaleźć główna sala koncertowa na około 1,9 tys. osób, sala kameralna z 300 miejscami, a także sale prób, studio nagraniowe, sale konferencyjne i restauracja. Nowy obiekt ma odpowiadać na potrzeby działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Władze województwa mają nadzieję, że latem 2026 roku zostanie podpisana umowa z projektantem, a w 2029 roku rozpoczną się prace budowlane.

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego. Obecnie działa w budynku przy skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej i Straszewskiego wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej. Środowisko artystyczne od dawna zwraca uwagę na problem związany z hałasem pobliskich tramwajów, uciążliwym w gmachu, który nie był budowany z przeznaczeniem na filharmonię.

