Zderzył się z autobusem miejskim, po kolizji uciekł

W sobotę (13 grudnia) po godzinie 23 w Krakowie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz autobusu miejskiego linii 102 na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego z aleją Kijowską.
Kierowca auta osobowego poszukiwany
Jak poinformowało tvn24.pl biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, autobusem podróżowało 10 osób. Nic poważnego im się nie stało.
Policja podała, że trwają poszukiwania kierowcy samochodu osobowego, który uciekł z miejsca zdarzenia.
Okoliczności tego, co się stało są wyjaśniane.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie