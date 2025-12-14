Zderzył się z autobusem miejskim, po kolizji uciekł

Zderzenie autobusu miejskiego z samochodem w Krakowie Źródło: Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie

W sobotę (13 grudnia) po godzinie 23 w Krakowie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz autobusu miejskiego linii 102 na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego z aleją Kijowską.

Kierowca auta osobowego poszukiwany

Jak poinformowało tvn24.pl biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, autobusem podróżowało 10 osób. Nic poważnego im się nie stało.

Policja podała, że trwają poszukiwania kierowcy samochodu osobowego, który uciekł z miejsca zdarzenia.

Okoliczności tego, co się stało są wyjaśniane.

