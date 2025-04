Użytek ekologiczny Zakrzówek Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Nie będzie budowy bloku na terenie Zakrzówka - zadecydował wojewoda małopolski. Uchylił on tym samym pozwolenie na budowę wydane przez władze Krakowa. Wcześniej sąd utrzymał tam ustanowioną przez radnych formę ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar uchylił wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa pozwolenie na budowę bloku na terenie Zakrzówka - poinformowało w środę biuro prasowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wojewoda: brak możliwości budowy na Zakrzówku

- Podstawowym uzasadnieniem uchylenia pozwolenia na budowę jest aktualny stan prawny. Na terenie użytku ekologicznego wprowadzone są m.in. zakazy "niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru" oraz "wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu". Oceniliśmy, że mimo przeznaczenia terenu w planie miejscowym pod "zabudowę mieszkaniowo–usługową", w praktyce zakazy dotyczące użytku ekologicznego oznaczają brak możliwości prowadzenia zaawansowanych prac ziemnych, określonych we wniosku inwestora – wyjaśnił cytowany w komunikacie wojewoda Klęczar.

Decyzja wojewody jest ostateczna, ale nieprawomocna. W terminie 30 dni od otrzymania decyzji strony postępowania (jest ich sześć) mogą złożyć na nią skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Użytek ekologiczny na Zakrzówku

Zakrzówek to teren słynący z zieleni, skał wapiennych i kąpieliska. Od 2018 roku jego część objęta jest użytkiem ekologicznym. To forma ochrony przyrody, która praktycznie zakazuje jakiejkolwiek budowy. Ustanowiono ją ze względu na siedliska chronionych gatunków zwierząt i roślin, w tym m.in. węża gniewosza plamistego.

W 2024 roku miejscy radni zdecydowali o powiększeniu użytku o dodatkowe 1,5 hektara, na których deweloper chciał postawić blok. Uchwałę unieważnił wojewoda, więc gdy sprawa była w sądzie, inwestor dostał od miasta pozwolenie na budowę bloku z 30 mieszkaniami. Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał jednak decyzję radnych, a wojewoda postanowił nie odwoływać się od tego wyroku.

Uchylenie przez wojewodę pozwolenia na budowę to - jak wskazał we wpisie na platformie X prezydent Krakowa Aleksander Miszalski - "kolejny ważny krok ku zabezpieczeniu Zakrzówka".

Kosztowny bój o Zakrzówek

Prawie 18 hektarów Zakrzówka jest już objętych użytkiem ekologicznym na mocy uchwały z 2018 roku. Taka forma ochrony praktycznie uniemożliwia realizację dużych inwestycji nawet na działkach budowlanych, dlatego ich właściciele żądają od miasta rekompensaty. Do magistratu trafiło dotąd 12 wniosków o odszkodowania na łączną kwotę 123 milionów złotych. Prezydent Krakowa wydał w tym zakresie decyzje odmowne, więc sprawy trafiły do sądu. Dotąd zapadł tylko jeden nieprawomocny wyrok, w którym oddalono powództwo.

Kluczowy jest jednak spór między miastem a firmą Kraków City Park, do której należy 10 spośród 18 hektarów, na których znajduje się "stary" użytek ekologiczny. Jak informowaliśmy, portugalski deweloper zamierzał wybudować tam apartamentowce. W 2021 roku spółka zażądała od miasta co najmniej 109 milionów złotych odszkodowania. Magistrat odmówił, dlatego sprawa trafiła do sądu, przed którym toczą się mediacje. Pierwsze spotkanie mediacyjne odbyło się 28 stycznia.

W związku z wprowadzeniem i utrzymaniem się kolejnych 1,5 hektara użytku ekologicznego - tzw. enklawy wschodniej - miasto spodziewa się kolejnych wniosków o odszkodowanie.