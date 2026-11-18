Kraków Kraków wysiada z metra. Minister obrony narodowej deklaruje wsparcie Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Nie metro, a tramwaje. Pomysły Gibały na komunikację miejską Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MatKotowicz/Shutterstock

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Nie na metro, a na tramwaje zamierza postawić krakowski magistrat. - Nie będziemy, jak poprzednie ekipy, obiecywać niczego z metrem. Wycofujemy się z tego projektu - tak w poniedziałek mówił wiceprezydent stolicy Małopolski Karol Wałachowski.

Prace nad tym projektem zawieszono z uwagi na brak środków rządowych i europejskich na ten cel.

Krakowski magistrat zastrzegł, że jeśli pojawią się gwarancje rządowe czy szanse na pozyskanie środków unijnych, miasto wróci do projektu.

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Kosiniak-Kamysz: dla nas to jeden z ważnych projektów

Podczas konferencji prasowej w Jarosławiu na Podkarpaciu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany został o to, czy Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza dofinansować projekt ze względu na jego charakter dual-use. Szef MON przypomniał, że kilka tygodni temu ogłosił pozytywną rekomendację dla finansowania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności budowy tunelu pod Wisłą, który ma zwiększyć mobilność stacjonujących w rejonie Krakowa wojsk specjalnych.

- Tutaj powiem nie jako szef MON-u, ale jako szef PSL-u. Dla nas jest to jeden z ważnych projektów - zaznaczył wicepremier, odnosząc się do metra.

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Metro nie tylko w Krakowie?

Jak przekazał wicepremier, rozmawia o tym z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, który "już dawno" wystąpił do resortu funduszy o zarezerwowanie środków w nowej perspektywie unijnej na rozwój podziemnego transportu w największych miastach. Podkreślił też, że ówczesna minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie odpowiedziała na ten wniosek. - Dlatego dobrze, że w piątek zakończy się jej misja w rządzie, bo nie rozumie potrzeb mieszkańców - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że minister Klimczak ponowi wniosek u nowej minister. Lider PSL ocenił, że metro jest możliwe "nie tylko w Krakowie, ale w wielu miastach w Polsce", także jako przeprowadzenie torów kolejowych pod ziemią w centrach miast. - Kraków musi dać swój wkład, ale wiem, że państwo też i budżet państwa i środki europejskie powinny być w tym projekcie zaangażowane - podkreślił szef MON.

Prace miały ruszyć w 2031 roku

W lipcu władze 2026 roku Krakowa poinformowały o ogłoszeniu przetargu na przygotowanie kluczowych dokumentów do budowy metra. Chodziło o opracowanie dokumentacji przedprojektowej, która będzie zawierać między innymi szczegółową koncepcję techniczną (w tym układ stacji i tuneli), inwentaryzację przyrodniczą, analizę drgań i stanu budynków, a także badania gruntu i warunków wodnych.

Wykonawca tej dokumentacji miał zostać wybrany na początku 2027 roku. Maksymalny termin realizacji całego przedsięwzięcia miał wynieść 50 miesięcy, czyli nieco ponad cztery lata - lub 62 miesiące, jeśli brać pod uwagę także wsparcie wykonawcy przy przyszłym postępowaniu realizacyjnym.

Urzędnicy mówili, że ich zdaniem realna data rozpoczęcia budowy metra w Krakowie to 2031 rok. Według planów ogłoszonych przez miasto we wrześniu ubiegłego roku, pierwsza linia miała zostać oddana do użytku za 10 lat.

Budowa pierwszej linii metra w dawnej stolicy miała pochłonąć łącznie między 13 a 15 miliardów złotych. Jak informował w lipcu magistrat, miasto ma w swoim budżecie zabezpieczonych 188 milionów złotych na działania związane z projektem.