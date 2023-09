Uzasadnienie wyroku w sprawie "Skóry" powstawało przez rok. Robert J. dostanie rekompensatę

Sąd zakończył przygotowywanie uzasadnienia w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z., do którego doszło blisko 25 lat temu w Krakowie. Ponieważ jednak sporządzanie dokumentu trwało zbyt długo, skazany za to brutalne morderstwo Robert J. otrzyma pięć tysięcy złotych rekompensaty.

Skarga obrońcy

Według informacji PAP dokument nie został jeszcze przekazany stronom postępowania. Wcześniej, w związku z brakiem pisemnego uzasadnienia orzeczenia, obrońca Roberta J. złożył do Sądu Apelacyjnego w Krakowie skargę na przewlekłość postępowania. We wtorek na posiedzeniu niejawnym SA stwierdził, że przygotowywanie uzasadnienia trwało zbyt długo i zasądził dla oskarżonego Roberta J. kwotę 5 tys. zł rekompensaty.

- Przyjęto, że sporządzanie uzasadnienia przez rok, nawet przy obszernej sprawie, jest jednak terminem zbyt długim, przy czym podkreślono, że chodzi o obiektywne spojrzenie na tę sprawę, czyli długotrwałość sporządzania tego uzasadnienia, niezależnie od tego, czy to uzasadnienie rzeczywiście jest obszerne, czy sprawa wymaga szczególnego nakładu pracy – przekazał SSA Tomasz Szymański, rzecznik prasowy SA.

Dodał, że jeden z sędziów zgłosił zdanie odrębne, uznając, że nie ma podstaw do uznania przewlekłości, bo postępowanie w tzw. sprawie "Skóry" jako całość toczyło się sprawnie, a sprawa wymagała "nadzwyczajnych sił, środków i czasu".

Zabójstwo krakowskiej studentki

Robert J. oskarżony został o brutalne zabójstwo młodej kobiety, której fragmenty skóry i ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły. We wrześniu ub. r. sąd pod przewodnictwem sędzi Beaty Marczewskiej, po rozpoznaniu sprawy na 85 terminach rozpraw, uznał, że J. brutalne zabił młodą kobietę i zbezcześcił jej zwłoki, a następnie wyrzucił jej szczątki do rzeki. Uzasadnienie do wyroku było niejawne.