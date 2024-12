"Unikat na skalę światową" trafił do Muzeum Lotnictwa Polskiego

Żona pułkownika Józefa Brudnickiego przekazała Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie flagę lotniskową Polskich Sił Powietrznych (Polish Air Force) w Wielkiej Brytanii z okresu II wojny światowej. Jak podkreśla placówka, to unikat na skalę światową.

Eksponat ma wymiary 350 x 170 cm i jest najprawdopodobniej jedyną tak dużą flagą zachowaną do czasów obecnych. - Obecnie znanych jest kilka flag tego typu, głównie w placówkach muzealnych w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Flagi te są zazwyczaj zbliżonych wymiarów, ale nieprzekraczających 150 centymetrów długości - wskazał dyrektor.

Według przedstawicieli MLP materiał oraz metoda wykonania nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości co do oryginalności eksponatu. - Znanych jest kilka fotografii historycznych ukazujących tego typu flagi tak dużych rozmiarów. Flaga posiada też liczne cerowania oraz ślady użytkowania - zaznaczył Kosecki.

Muzeum na jednym z najstarszych lotnisk w Europie

Pamiątka została przywieziona do kraju przez polskiego pilota płk. Józefa Brudnickiego z Wielkiej Brytanii z 35. Zjazdu Lotników Polskich w Anglii, który odbył się w Londynie we wrześniu 1995 roku. Do krakowskiego muzeum przekazała ją Alina Brudnicka, żona płk. Brudnickiego, która już wcześniej była kilkukrotnym darczyńcą placówki. W poprzednich latach przekazała tam pamiątki po swoim mężu w tym m.in. mundur wyjściowy, medale i odznaczenia wraz z dokumentami oraz przyrządy nawigacyjne.