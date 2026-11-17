Zginęli rodzice ośmiomiesięcznego dziecka. Nowe ustalenia po tragicznym wypadku w Krakowie
Jak przekazał Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, biegły przeanalizował zapisy rejestratora Volkswagena, którym kierował Hubert B. Z opinii wynika, że w chwili wypadku samochód jechał z prędkością około 85 kilometrów na godzinę. W tym miejscu obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę.
Prokuratura otrzymała również opinię biegłego dotyczącą obrażeń ośmiomiesięcznego chłopca. Wynika z niej, że doznane przez dziecko obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres dłuższy niż siedem dni.
Prokuratura poinformowała również o wynikach badań krwi Huberta B. Analizy pod kątem obecności alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu dały wynik negatywny.
Prokurator skierował do sądu wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Huberta B. na kolejne trzy miesiące.
Do tragicznego wypadku doszło 22 sierpnia przy ulicy Solnej w Krakowie. Kierowany przez Huberta B. samochód wjechał w rodzinę. W wyniku odniesionych obrażeń zginęli rodzice ośmiomiesięcznego dziecka. Chłopiec w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
Hubert B. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do winy.