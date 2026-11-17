Kraków Zginęli rodzice ośmiomiesięcznego dziecka. Nowe ustalenia po tragicznym wypadku w Krakowie Oprac. Martyna Sokołowska |

Hubert B. nie przyznał się do winy. To on potrącił rodzinę z dzieckiem w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Jak przekazał Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, biegły przeanalizował zapisy rejestratora Volkswagena, którym kierował Hubert B. Z opinii wynika, że w chwili wypadku samochód jechał z prędkością około 85 kilometrów na godzinę. W tym miejscu obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę.

Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Prokuratura otrzymała również opinię biegłego dotyczącą obrażeń ośmiomiesięcznego chłopca. Wynika z niej, że doznane przez dziecko obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres dłuższy niż siedem dni.

Prokuratura poinformowała również o wynikach badań krwi Huberta B. Analizy pod kątem obecności alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu dały wynik negatywny.

Prokurator skierował do sądu wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Huberta B. na kolejne trzy miesiące.

Do tragicznego wypadku doszło 22 sierpnia przy ulicy Solnej w Krakowie. Kierowany przez Huberta B. samochód wjechał w rodzinę. W wyniku odniesionych obrażeń zginęli rodzice ośmiomiesięcznego dziecka. Chłopiec w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Hubert B. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do winy.