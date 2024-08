Wyciągnęli wyczerpanego psa z rzeki, szukają właściciela

czytaj dalej

Do wymiany więźniów między Rosją, Białorusią i krajami zachodnimi doszło w stolicy Turcji, Ankarze. Uczestniczyła w niej także Polska, która uwolniła agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Pawła Rubcowa. Podawał się on w chwili zatrzymania zimą 2022 roku za dziennikarza. Wolność odzyskali między innymi przetrzymywani w Rosji Evan Gershkovich, Paul Whelan, Ilja Jaszyn i Władimir Kara-Murza. Do Rosji wróci skazany w Niemczech za morderstwo pułkownik FSB Wadim Krasikow, a do Niemiec przetrzymywany na Białorusi Rico Krieger. Wymiana obejmująca 24 więźniów odsiadujących wyroki w siedmiu krajach jest największą od czasu zimnej wojny - przekazał doradca ds. bezpieczeństwa w Białym Domu Jake Sullivan. W wymianie uczestniczyło też dwoje dzieci niebędących więźniami, których tożsamość jest chroniona - pisze Reuters.