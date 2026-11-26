Kraków Radioaktywne śmieci przy szpitalu. "Normy przekroczone o 300 procent" Anna Winiarska |

Badania drona na plaży koło Jarosławca nie wykazały zagrożenia radioaktywnego i skażenia chemicznego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KM PSP w Krakowie

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Informację o zdarzeniu potwierdził Maciej Podymkiewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Zgłoszenie wpłynęło w czwartek o godz. 10.21.

Na miejscu działania prowadzą strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, a także dodatkowe siły z Jednostki Ratownicz-Gaśniczej nr 6 oraz przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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"Nie ma zagrożenia dla pacjentów"

Z kolei Edyta Przybylska, rzeczniczka Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie doszło do wykrycia promieniowania, przekazała, że urządzenia zamontowane na śmieciarkach odbierających odpady w czwartek rano wykryły przekroczenie normy o 300 procent.

Na miejscu pracują służby Źródło zdjęcia: KM PSP w Krakowie

- Formalnie jest to teren szpitala, ale to nie główny budynek, w którym przebywają pacjenci, więc nie ma dla nich zagrożenia - uspokoiła rzeczniczka, dodając, że szpital zadziałał zgodnie z procedurami.

Incydent został zgłoszony na numer 112, powiadomiono służby, sanepid oraz Państwową Agencję Atomistyki i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Teren został odizolowany, na miejscu pracują służby.

Na miejscu pracują służby Źródło zdjęcia: KM PSP w Krakowie