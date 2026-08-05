Kraków Wszedł do wody, stracił przytomność, zmarł w szpitalu Anna Winiarska |

Akcja ratunkowa w Przylasku Rusieckim Źródło wideo: Małopolska policja Źródło zdj. gł.: Małopolska policja

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Dramatyczna akcja ratunkowa odbyła się na plaży w okolicach Przylasku Rusieckiego w Krakowie. Do wody wszedł 70-latek i stracił przytomność. Świadkowie wspólnie z ratownikami WOPR wyciągnęli go na brzeg. Rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową, a jeden z ratowników, który na co dzień jest czynnym policjantem pełniącym służbę w komisariacie wodnym w Krakowie, pobiegł po defibrylator AED.

"Z jego pomocą policjanci oraz ratownicy podtrzymywali czynności ratownicze aż do momentu przyjazdu karetki pogotowia oraz strażaków. Na uznanie zasługuje postawa młodego Ukraińca, który pomagał policjantom w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej do samego końca" – czytamy w komunikacie.

Zmarł w szpitalu

Mężczyzna odzyskał funkcje życiowe dopiero po przybyciu ratowników medycznych. Został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, ratowników i świadków, zmarł.

"Wysoka temperatura sprawia, że wejście do chłodnego akwenu może wydawać się najlepszym sposobem na szybkie schłodzenie organizmu. Trzeba jednak pamiętać, że nagłe zanurzenie rozgrzanego ciała w zimnej wodzie może być niebezpieczne, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do zatrzymania krążenia" - ostrzega małopolska policja.

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