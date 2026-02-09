Prowadzili nabór do Grupy Wagnera. Decyzja sądu

Wyrok w sprawie rekrutacji do Grupy Wagnera Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Decyzję w tej sprawie podjął Sąd Apelacyjny w Krakowie, który utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji.

Krakowski sąd okręgowy pół roku podzielił ustalenia prokuratury, stwierdzając, że naklejki były narzędziem realizacji dwóch celów - rekrutacji do służby wojskowej oraz działań propagandowych. Uznał Andrieja G. i Aleksieja T. za winnych prowadzenia naboru do Grupy Wagnera, a także działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu. Nakazał też wpłacić po 30 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wyrok w sprawie rekrutacji do Grupy Wagnera Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Nie przyznali się

Zarówno prokurator, jak i obrońcy zaskarżyli tamten wyrok. Przed sądem drugiej instancji oskarżyciel domagał się wyższej kary – 8 lat więzienia, argumentując, że stałaby się ona przestrogą dla innych. Dodawał, że mężczyźni działali na rzecz również innych rosyjskich stowarzyszeń, w tym powiązanych z siłami zbrojnymi.

Z kolei pełnomocnicy oskarżonych wnieśli o ich uniewinnienie, zarzucając sądowi pierwszej instancji m.in. brak dowodów na poparcie tezy o świadomym udziale w działalności wywiadowczej. Podkreślali też, że rozlepianie naklejek nie miało prowadzić do dezinformacji czy dezintegracji.

Wyrok w procesie odwoławczym dwóch obywateli Rosji Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Sami oskarżeni na etapie śledztwa nie przyznali się do sformułowanych przez prokuraturę zarzutów o prowadzeniu rekrutacji do służby wojskowej i działaniach szpiegowskich, nie przecząc, że stali za samym rozprowadzeniem naklejek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Anna Winiarska /tok