Zapytali go, czy nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że od 18 lat jest poszukiwany

Krakowscy policjanci usiłowali pomóc bezdomnemu. Jednak zachowanie 51-latka wzbudziło podejrzenia mundurowych. Okazało się, że były one słuszne: mężczyzna od 18 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Poszukiwany od 18 lat

Jak dodał rzecznik, przechodzień podał swoje dane personalne, jednak funkcjonariusze podejrzewali, że mogą one należeć do innej osoby. Rzecznik wskazał, że w toku dalszych czynności policjanci ustalili, że legitymowany mężczyzna jest o dwa lata młodszy niż pierwotnie podał. Ostatecznie wyszło na jaw, że "korzystał on z danych osobowych swojego brata, których wyuczył się na pamięć".