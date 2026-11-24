Kraków Zapowiadał, że ofiar będzie dziesięć razy więcej. Został zatrzymany przez ABW Anna Winiarska |

Bohaterowie z Krakowa odznaczeni Źródło wideo: FAKTY TVN Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP

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O sprawie poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

Rzecznik podał, że do zatrzymania 29-letniego obywatela Polski Damiana S. doszło 12 listopada. - Funkcjonariusze zatrzymali go w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa wywołania fałszywego alarmu oraz publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa - wyjaśnił.

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Zapowiadał kolejne ataki

Według śledczych S. miał na platformach społecznościowych zamieszczać wpisy zapowiadające na 11 i 14 listopada masowy zamach na życie i zdrowie wielu osób między innymi w Krakowie.

"Podejrzany chciał w ten sposób poważnie zastraszyć wiele osób, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje" - zaznaczył rzecznik Prokuratur Krajowej. Wpisy umieszczał od 10 do 11 listopada, pochwalał w nich też atak w Krakowie 7 listopada i twierdził, że liczba ofiar zapowiadanego zamachu będzie dziesięciokrotnie większa - dodał.

13 listopada Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód, na wniosek prokuratora, zdecydował o miesięcznym, tymczasowym areszcie dla mężczyzny.

Za fałszywy alarm grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, ale przy więcej niż jednym takim fałszywym alarmie kara jest wyższa - od 2 do 15 lat więzienia. Za publiczne pochwalanie przestępstwa Kodeks karny przewiduje grzywnę, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku.

Pochwalali zamachowca z Krakowa i grozili powtórką. Zostali zatrzymani Źródło: Policja Warmińsko-Mazurska