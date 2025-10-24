Stoi tam od ponad 300 lat. Za kościółkiem nieba już nie widać, jest beton

Przy kościółku na osiedlu Podwawelskim wyrósł wielki blok. Mieszkańcy oburzeni Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Kluczowe fakty: Kościół św. Bartłomieja to jeden z najstarszych zabytków Ludwinowa. Został wzniesiony w 1694 roku.

- Martwimy się, bo teraz kościółek jest zasłonięty. A to piękne miejsce - powiedziała nam jedna z mieszkanek. - Nowy blok dominuje nad kościółkiem - podkreśla radny dzielnicy Mateusz Czapla.

Istnieją obawy o pogorszenie stanu zabytku. - Kościół dostanie dużo mniej słońca. Na razie trudno powiedzieć, czy to przełoży się na jego stan - zwróciła uwagę Joanna Leonowicz, odpowiedzialna za organizację remontu świątyni.

Deweloper odpowiada: "wpływ na obiekty sąsiadujące jest zawsze przedmiotem badania w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, co również miało miejsce w tym przypadku".

Niektórzy mieszkańcy osiedla Podwawelskiego od dawna wiedzieli, że firma znanego w Krakowie przedsiębiorcy i kierowcy rajdowego Sobiesława Zasady ostrzy sobie zęby na jeden z ostatnich wolnych terenów w tej okolicy. Z niepokojem wypatrywali dnia, w którym za XVII-wiecznym kościółkiem wyrośnie betonowa konstrukcja. Ich obawy niedawno się ziściły. Teraz siedmiopiętrowy moloch jest już bliski ukończenia.