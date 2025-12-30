Na lotnisku przypomnieli mu o alimentach

42-latek zgłosił się do odprawy na rejs do Eindhoven w poniedziałek. Tam został skontrolowany przez pograniczników którzy ustalili, że jest poszukiwany przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rudzie Śląskiej w związku z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego.
Podróż Nigeryjczyka została przerwana na krakowskim lotnisku. Mężczyznę przekazano krakowskiej policji.
Art. 209. § 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Autorka/Autor: wini
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Karpacki Oddział Straży Granicznej