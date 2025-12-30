Logo strona główna
Kraków

Na lotnisku przypomnieli mu o alimentach

Mężczyzna wpadł na lotnisku
Balice (Małopolska)
Źródło: Google Maps
Strażnicy graniczni w Krakowie-Balicach zatrzymali obywatela Nigerii, który chciał lecieć do Eindhoven. Mężczyzna figurował na liście poszukiwanych w związku z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. Do Holandii nie poleciał.

42-latek zgłosił się do odprawy na rejs do Eindhoven w poniedziałek. Tam został skontrolowany przez pograniczników którzy ustalili, że jest poszukiwany przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rudzie Śląskiej w związku z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego.

Podróż Nigeryjczyka została przerwana na krakowskim lotnisku. Mężczyznę przekazano krakowskiej policji.

Art. 209. § 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Kodeks karny
pieniadze monety euro eur shutterstock_1307595145
"To jest bubel zrobiony na kolanie", "co najmniej nietrafione". Rodzice ostro o tablicach alimentacyjnych
BIZNES
shutterstock_2037109091
"Wyraźnie przybywa młodych dłużników". I to w wersji "multi"
BIZNES
dziecko zabawa shutterstock_1651365271
"Fatalnie skalibrowane". Minister o tablicach alimentacyjnych
BIZNES
Autorka/Autor: wini

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Karpacki Oddział Straży Granicznej

