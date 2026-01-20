Smog w Krakowie Źródło: TVN24

Krakowski urząd miasta poinformował w komunikacie, że ze względu na przekroczenie średniej stężenia pyłów PM10 ze wszystkich stacji pomiarowych na terenie miasta powyżej 150 µg/m3, wprowadzona została bezpłatna komunikacja miejska.

Obowiązuje ona od uruchomienia pierwszych kursów porannych autobusów do północy na terenie miasta i sąsiadujących gmin, które realizują z Krakowem transport publiczny.

Alert RCB

We wtorek rano mieszkańcy otrzymali ostrzeżenie RCB o złej jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10. "Unikaj aktywności na zewnątrz" - przekazano w alercie.

Jak informował reporter TVN24 Marcin Kwaśny, minionej nocy Kraków uplasował się na niechlubnym piątym miejscu na liście miast z najgorszym powietrzem.

Według indeksu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wszystkie z wyjątkiem jednej stacji w Krakowie wykazały przekroczenia stężenia pyłów PM10 powyżej 110 µg/m3, oznaczając jakość powietrza jako złą lub bardzo złą.

Urząd miasta zaapelował, by osoby szczególnie wrażliwe na smog unikały długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, ograniczyły wysiłek fizyczny na zewnątrz, a w przypadku chorób związanych z układem oddechowym zaopatrzyły się we właściwe medykamenty.

Część Krakowian mierzyła się też z awarią sieci ciepłowniczej. W części mieszkań ogrzewanie udało się przywrócić w poniedziałek wieczorem, w pozostałych stało się to dopiero we wtorek rano.

