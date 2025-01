Koalicja Obywatelska może mieć kłopot z uzbieraniem potrzebnej liczby podpisów dla swojej kandydatki do Senatu. Monika Piątkowska, która zasłynęła z tego, że z hukiem opuściła Polskę 2050, została wybrana na kandydatkę przez centralę partii, z pominięciem lokalnych struktur. W szeregach krakowskiej Platformy zawrzało, a politycy Hołowni odżegnują się od pomocy dawnej koleżance. Do Senatu startować ma też kandydat lub kandydatka z komitetu widmo o nazwie "Pakt Senacki", który nie ma nic wspólnego z porozumieniem antypisowskiej koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

Awantura w Platformie o kandydatkę do Senatu

- Oczywiście, że nas to zaskoczyło, tym bardziej że zaprezentowaliśmy aż sześcioro kandydatów. Można domniemywać, że to efekt uzgodnień z koalicjantami, ale nie znamy szczegółów. Wolelibyśmy, żeby zarząd krajowy wybrał osobę reprezentującą nasze krakowskie środowisko - dodał radny KO Tomasz Daros.

"Nie chcą zbierać podpisów ani jej promować"

To jednak łagodne oceny w porównaniu z tym, co słyszymy od innych polityków Platformy nieoficjalnie. - To nie będą łatwe wybory. Działacze podchodzą do zbiórki podpisów mało entuzjastycznie, żeby nie powiedzieć, że entuzjazmu nie ma żadnego. Jak ktoś się nie utożsamia z kandydatem, to tych podpisów po prostu nie zbierze - słyszymy.