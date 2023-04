Spiłowane siodełko, złamana rama, urwane hamulce. Wandale "urządzili sobie downhill" miejskimi rowerami

Kraków zablokował bezpłatną miejską wypożyczalnię rowerów elektrycznych Park-e-Bike, udostępnionych mieszkańcom na parkingach park and ride. Powód? Złamane ramy, urwane siedzenia, powyginane koła i inne akty wandalizmu, które pojawiły się wraz z uruchomieniem systemu po zimowej przerwie. - Młodzież urządziła sobie na tych rowerach downhill - mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Bezpłatna wypożyczalnia rowerów elektrycznych Park-e-Bike zaczęła w Krakowie działać ponownie po zimowej przerwie 20 marca. Rowery miały być udostępniane mieszkańcom po raz kolejny aż do zakończenia sezonu. Tak jak wcześniej, korzystać z nich mieli przede wszystkim kierowcy korzystający z miejsc postojowych park and ride na Czerwonych Makach, w Nowym Bieżanowie, Kurdwanowie i Małym Płaszowie.

W ciągu kilku tygodni od ponownego startu systemu część użytkowników doprowadziła niektóre z jednośladów do ruiny. Dlatego urzędnicy zdecydowali się o zawieszeniu systemu.

Spiłowane siodełko, złamana rama, urwane hamulce

12 zdewastowanych rowerów nie nadaje się do użytku. Jak podkreśla w rozomwie z tvn24.pl Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, niektóre z nich mają urwane dzwonki, hamulce, pedały, siedzenia i linki na bagaże. W jednym przypadku złamana została rama, w innym spiłowana została kierownica. Część pojazdów ma zniszczone koła.

- Kilkanaście kolejnych rowerów jest uszkodzona w mniejszym stopniu, na przykład naniesiono na nie różne napisy, zniszczono część wyposażenia. Kilka było całkowicie ubrudzonych błotem po tym, jak zostały wrzucone do rowu w okolicy Brzegów - opisuje Piotrkowski. Zdecydowana większość wandalizmów pojawiła się na Bieżanowie.

Urzędnik zaznacza, że zniszczeń dokonali najprawdopodobniej "nieuprawnieni użytkownicy". - Mam na myśli młodzież, która urządziła sobie na tych rowerach downhill na przykład w Lesie Wolskim, Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym czy na Zakrzówku. Robili sobie jazdę off-roadową, a te rowery nie są do tego kompletnie dostosowane. Ich części nie są przystosowane do takich obciążeń - wyjaśnia.

Ponad 100 tysięcy złotych strat

Każdy z 12 najbardziej zniszczonych rowerów nie nadaje się do użytku. Cena jednego wynosi kilkanaście tysięcy złotych, dlatego straty szacuje się na ponad 100 tysięcy złotych.

W ubiegłym roku rowery również były niszczone, jednak nie w takim stopniu i nie w takiej skali. - Wówczas zgłaszaliśmy sprawę organom ścigania, jednak prokuratura umarzała postępowanie, bo nie dało się wskazać sprawców. Trzeba pamiętać, że to, że ktoś wypożyczył dany rower, nie znaczy od razu, że również on go zniszczył - podkreśla Piotrkowski. Zaznacza, że wandalizmy na razie nie zostały zgłoszone na policję. Urzędnicy zastanawiają się nad złożeniem zawiadomienia ze względu na skalę zjawiska.