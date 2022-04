Licytacje na pomoc Ukrainie. Kotwa z Giewontu, notatki Twardocha i książki

Notatki i obraz

Do wylicytowania jest też obraz namalowany na początku pandemii przez pisarkę Romę Ligocką. – Jego historia jest rzeczywiście ciekawa, namalowałam go w pierwszym dniu pandemii, siedząc sama w apartamencie w Nicei, ze świadomością, że śmierć może zajrzeć mi w oczy każdego dnia. Trzymałam go do tej pory, żeby przekazać go komuś godnemu, ale teraz daruję go Ukrainie. Uważam, że to najlepsze, co może się temu obrazowi się zdarzyć – podkreśla pisarka.