Leżała na rynku w Krakowie, ma rozerwane ucho

Do zdarzenia doszło w sobotę na rynku w Krakowie. Jak podała straż miejska, powołując się na relacje świadków, kobieta została uderzona w twarz i spryskana gazem pieprzowym przez inne osoby. Poszkodowaną znaleziono leżącą na płycie rynku - miała widoczne obrażenia.
Policjanci doprowadzili ją na komisariat, gdzie udzielono jej pierwszej pomocy. Z uwagi na ból głowy i nosa oraz rozerwane ucho na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przejął kobietę.
